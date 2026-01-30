Solicitante de asilo pega 29 anos por matar funcionária de hotel

Família da vítima relembra jovem como “a mais gentil”

Deng Majek, cidadão sudanês que solicitou asilo no Reino Unido em julho de 2024, começou a cumprir hoje sua pena mínima de 29 anos pelo assassinato de Rhiannon Whyte, funcionária de 27 anos do Hotel Park Inn, em Walsall. Três meses após sua chegada, ele seguiu a vítima do hotel até uma estação de trem, onde a esfaqueou repetidamente com uma chave de fenda. O juiz Soole classificou o ataque como premeditado e de “brutalidade particularmente cruel”, decretando prisão perpétua. A família de Whyte afirmou que a jovem era “a pessoa mais gentil e doce” e que vivem com dor contínua desde o crime.

Majek permanecerá detido até a transferência para um presídio de segurança máxima. Autoridades destacaram a gravidade do crime e reforçaram medidas de segurança em locais públicos. Especialistas criminais afirmam que a sentença reflete a severidade exigida em casos de violência premeditada. A comunidade local realizou homenagens à vítima, incluindo vigílias e campanhas em sua memória. A polícia continua monitorando qualquer risco adicional à população.

O caso gerou debates sobre políticas de asilo e triagem de solicitantes no Reino Unido.