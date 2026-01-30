sábado, 31/01/2026

Solicitante de asilo pega 29 anos por matar funcionária de hotel

Majek recebe pena mínima de 29 anos

FOTO: BBC NEWS

Família da vítima relembra jovem como “a mais gentil”

Deng Majek, cidadão sudanês que solicitou asilo no Reino Unido em julho de 2024, começou a cumprir hoje sua pena mínima de 29 anos pelo assassinato de Rhiannon Whyte, funcionária de 27 anos do Hotel Park Inn, em Walsall. Três meses após sua chegada, ele seguiu a vítima do hotel até uma estação de trem, onde a esfaqueou repetidamente com uma chave de fenda. O juiz Soole classificou o ataque como premeditado e de “brutalidade particularmente cruel”, decretando prisão perpétua. A família de Whyte afirmou que a jovem era “a pessoa mais gentil e doce” e que vivem com dor contínua desde o crime.

Majek permanecerá detido até a transferência para um presídio de segurança máxima. Autoridades destacaram a gravidade do crime e reforçaram medidas de segurança em locais públicos. Especialistas criminais afirmam que a sentença reflete a severidade exigida em casos de violência premeditada. A comunidade local realizou homenagens à vítima, incluindo vigílias e campanhas em sua memória. A polícia continua monitorando qualquer risco adicional à população.

O caso gerou debates sobre políticas de asilo e triagem de solicitantes no Reino Unido.

