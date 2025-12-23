Site da Agepen orienta familiares de custodiados em MS

A Agepen disponibiliza em seu site oficial um espaço exclusivo para familiares e visitantes de custodiados em Mato Grosso do Sul. A iniciativa reúne informações que costumam gerar dúvidas frequentes sobre o sistema prisional. No portal, é possível consultar regras de visitação, dias e horários permitidos e itens autorizados.

Também estão disponíveis orientações para emissão do cartão de visitante.

O site traz esclarecimentos sobre Auxílio Reclusão e documentação necessária. Há ainda instruções para solicitação do Atestado de Permanência Carcerária. O objetivo é ampliar a transparência e reduzir a procura direta nas unidades prisionais.

Informações a familiares e visitantes

O espaço concentra formulários, requerimentos e explicações detalhadas sobre direitos e deveres dos visitantes.

Serviços e dados do sistema prisional

O portal oferece o Mapa Prisional, com dados atualizados da população carcerária e do monitoramento eletrônico.

Parcerias e informações institucionais

Também estão disponíveis legislações, contatos das unidades e cartilha sobre mão de obra carcerária.