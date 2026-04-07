Sidrolândia realiza evento de pesca em celebração ao Dia dos Povos Indígenas

Em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia realiza no dia 12 de abril, das 8h às 11h, o 1º evento de pesca esportiva “Hingá Numikuxa ûti hôe – Vamos Pescar Peixe”, no Lago do Parque Ecológico e Recreativo do Vale do Vacaria.

O evento é realizado por meio da Fundação Municipal Indígena, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Secretaria de Abastecimento e Agricultura (SEMAA) e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEDEMA).

Competição com vagas limitadas

A competição contará com 20 vagas, o que reforça a importância de garantir a participação dentro do prazo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 1º e 10 de abril, exclusivamente de forma presencial, no escritório do Cacique Juscelino, na Aldeia Tereré, no horário das 8h às 17h, sob responsabilidade de Éder Figueiredo. Não haverá inscrição no dia do evento.

A participação é destinada prioritariamente à comunidade indígena da etnia Terena, fortalecendo a valorização cultural e a participação das comunidades.

Para competir, é necessário ter idade mínima de 17 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsável legal.

O evento também será aberto ao público para acompanhamento e visitação.

Regras da competição

A disputa será realizada na modalidade “pesque e solte”, com devolução obrigatória dos peixes ao lago após a pesagem, garantindo a preservação ambiental .

Cada participante poderá utilizar apenas uma vara de pesca do tipo bambu, sem possibilidade de substituição. Também será permitido o uso de instrumentos tradicionais indígenas, como arco, flecha e lança, valorizando a cultura da etnia Terena.

A classificação será definida com base no maior peso de peixe pescado e na quantidade de peixes capturados.

O festival integra as modalidades dos jogos que serão realizados na Aldeia Tereré, marcando um momento de valorização das tradições indígenas, reunindo prática esportiva, cultura e respeito à natureza em um mesmo espaço. Participe!

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