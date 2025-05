SIDROLÂNDIA: Prefeitura inaugura ponte de concreto no Rio Cortado e garante mais segurança para a região.

A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inaugurou nesta sexta-feira (30), às 9h, a nova ponte sobre o Rio Cortado, localizada no acesso às aldeias Lagoinha, Córrego do Meio e demais comunidades rurais da região.

No centro da foto, dona Eva Barbosa de Souza. Ao seu redor, sua família, (Foto: Comunicação)

A obra é resultado de um investimento de R$ 1.375.218,53, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul). A nova ponte foi construída em estrutura de concreto, seguindo critérios técnicos rigorosos, oferecendo muito mais segurança, durabilidade e resistência, especialmente durante o período de chuvas, quando a antiga ponte de madeira frequentemente apresentava riscos e restrições.

O processo de construção envolveu diversas etapas essenciais, incluindo: execução da fundação e dos apoios estruturais, lançamento das vigas longitudinais, concretagem do tabuleiro, que é a base de sustentação da ponte; instalação das barreiras de proteção lateral, garantindo mais segurança aos usuários e , por fim, a sinalização completa da via, assegurando mais organização e segurança no tráfego.

A nova ponte representa uma transformação para as famílias das comunidades indígenas e da zona rural da região. Além de garantir um acesso mais seguro e eficiente para o transporte escolar, escoamento da produção agrícola e circulação de veículos, a obra atende a uma demanda antiga, proporcionando mais desenvolvimento e dignidade para quem vive e trabalha no campo.

Moradora da Aldeia 10 de Maio, a senhora Eva Barbosa de Souza, de 83 anos, expressou sua emoção ao ver a nova estrutura concluída. “Nasci e me criei aqui, conhecendo essa ponte desde sempre. A primeira vez que ela caiu, reconstruíram, mas não ficou boa porque quem trabalhou na época não tinha experiência. Depois, fizeram outra, só que muito estreita. Agora, ver essa ponte larga, por onde passam dois carros ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande. Estamos muito felizes com essa obra”, declarou dona Eva.

Comunicação da Prefeitura de Sidrolândia

O cacique da Aldeia 10 de Maio, Daniel Campo, também falou sobre a importância do momento, agradecendo à gestão municipal e relembrando a luta do indígena Oziel Gabriel. “Em nome da comunidade Córrego do Meio e dos demais caciques, agradecemos ao senhor, prefeito. Hoje é um dia especial e de memória, pois faz 12 anos da morte do nosso guerreiro Oziel Gabriel, que deu nome a esta estrada. Ver essa ponte pronta é uma conquista que nos emociona. Caminhamos juntos com o senhor”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Basso destacou que a nova ponte representa mais do que uma obra física, é um marco de união e compromisso com a comunidade. “Esta ponte representa muito mais do que uma obra de infraestrutura, ela é um símbolo. Nosso governo não veio para construir barreiras, mas para derrubá-las e criar pontes entre a comunidade indígena e todo o município”, afirmou.

A obra reafirma o compromisso da Prefeitura em investir na infraestrutura rural como vetor de desenvolvimento, fortalecendo a economia local, promovendo qualidade de vida e garantindo mais mobilidade para toda a população da região.