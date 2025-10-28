quarta-feira, 29/10/2025

Sidrolândia ganha novo delegado após indicação de Renato Câmara

Segurança em Sidrolândia: novo delegado titular assume para reorganizar a delegacia e fortalecer a atuação policial.

Foto: Romulo Montagna/ALMS

Sidrolândia passa a contar com um novo delegado titular de Polícia Civil. A nomeação, publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28/10), designa Elton Alves de Sá Júnior, que deixa o município de Corumbá, para assumir a chefia da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

A nomeação atende a um pedido do deputado estadual Renato Câmara (MDB), feito no dia 15 de outubro de 2025, que solicitou ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira e ao delegado-geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho a designação de um delegado titular para a cidade.

O pedido surgiu após a transferência da antiga delegada, deixando a unidade sem liderança, e contou com a articulação do vereador Adavilton Brandão junto ao deputado.

O delegado Elton Alves de Sá Júnior terá 10 dias para se apresentar e iniciar suas atividades, assegurando a continuidade dos serviços e a reorganização administrativa da delegacia.

Renato Câmara destacou que a presença de um delegado titular é essencial para coordenar investigações, combater a criminalidade e garantir respostas rápidas à população.

Com a publicação da Portaria nº 1023/2025, a Delegacia de Sidrolândia retoma sua direção efetiva, fortalecendo a estrutura da segurança pública local.

O deputado reafirmou o compromisso de continuar atuando junto ao Governo do Estado para que todas as cidades do interior contem com profissionais e infraestrutura adequadas nas forças de segurança.

A comunidade local espera que a nomeação traga mais eficiência nas ações policiais e maior sensação de segurança para os moradores.

A medida também reforça a importância da articulação política na resolução de demandas municipais, aproximando o governo estadual das necessidades da população.

