SIDROLÂNDIA: Empresas podem se inscrever para participar como expositores no “1º Anzol Delas”.

A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), está com inscrições abertas para empresas que desejam atuar como expositoras no evento “1º Anzol Delas”. O prazo para manifestação de interesse segue até o dia 3 de março.

O espaço será destinado exclusivamente à divulgação institucional das empresas e de suas atividades. A proposta é fortalecer o empreendedorismo local e ampliar a participação da iniciativa privada nas ações promovidas pelo município.

Podem participar empresas regularmente constituídas e com atividades compatíveis com o evento. Caso onúmero de interessados ultrapasse a capacidade do espaço disponível, a organização adotará critérios objetivos previamente definidos para seleção.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, localizada na Avenida Antero Lemos da Silva, nº 340, apresentando requerimento de participação, cópia do CNPJ e breve descrição da atividade empresarial.

A participação é gratuita e não gera vínculo contratual ou repasse de recursos públicos. A iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento econômico local e com a valorização das empresas de Sidrolândia.