Articulação política garante asfalto total em Lagoa Bonita, em Deodápolis

Pavimentação promete mais mobilidade e qualidade de vida à população

A articulação entre lideranças políticas viabilizou a pavimentação de 100% das vias do distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, após a destinação de R$ 3 milhões em emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad. A obra foi celebrada durante visita técnica realizada no fim de semana, com a presença de autoridades estaduais e municipais. O prefeito Jean Gomes destacou que o investimento atende a uma demanda histórica da comunidade e reforça a importância das parcerias institucionais para o desenvolvimento do interior do estado.

O deputado estadual Zé Teixeira também acompanhou o andamento do processo e ressaltou a união de esforços para a obtenção de resultados concretos. Com a execução do asfalto, o distrito deve enfrentar menos problemas de poeira e lama, além de melhorar significativamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores.



