Articulação política garante asfalto total em Lagoa Bonita, em Deodápolis

Investimento de R$ 3 milhões impulsiona infraestrutura no distrito de MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Pavimentação promete mais mobilidade e qualidade de vida à população

A articulação entre lideranças políticas viabilizou a pavimentação de 100% das vias do distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, após a destinação de R$ 3 milhões em emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad. A obra foi celebrada durante visita técnica realizada no fim de semana, com a presença de autoridades estaduais e municipais. O prefeito Jean Gomes destacou que o investimento atende a uma demanda histórica da comunidade e reforça a importância das parcerias institucionais para o desenvolvimento do interior do estado.

O deputado estadual Zé Teixeira também acompanhou o andamento do processo e ressaltou a união de esforços para a obtenção de resultados concretos. Com a execução do asfalto, o distrito deve enfrentar menos problemas de poeira e lama, além de melhorar significativamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Chapadão do Sul é a 23ª cidade mais Feliz do Brasil pelo ranking brasileiro inspirado em critérios da ONU

ANELISE PEREIRA - 0
Inspirado no World Happiness Report, o levantamento aponta, com base em dados públicos municipais, as cidades brasileiras que oferecem as condições mais consistentes de...
Leia mais

Vacinação contra raiva domiciliar atende Bairro Vilas Boas hoje

ANELISE PEREIRA - 0
Agentes de combate a endemias realizam nesta terça-feira (08) a vacinação domiciliar de cães e gatos contra a raiva no Bairro Vilas Boas, na...
Leia mais

Riedel entrega diretrizes do agro a Flávio Bolsonaro

Milton - 0
Encontro ocorreu em Brasília com participação de Azambuja O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), entregou nesta segunda-feira (6) ao senador e...
Leia mais

Vereador Otávio Trad homenageia músicos da Orquestra Indígena durante a Sessão Solene dos Povos Originários

ANELISE PEREIRA - 0
Na noite desta quarta-feira (8), durante a Sessão Solene em comemoração ao Dia dos Povos Originários, o vereador Otávio Trad prestou uma homenagem aos...
Leia mais