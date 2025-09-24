SIDROLÂNDIA: Consciência ambiental é tema de passeio ao Jardim Botânico

Em alusão ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema) e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Biblioteca do Sesi, promoveu um passeio educativo no Jardim Botânico com as crianças do Projeto Bombeiros do Amanhã.

A atividade contou com a participação de 67 crianças e teve como momento especial o plantio de mudas de Tarumã e Mutamba, simbolizando o compromisso com a preservação ambiental. Durante a visita, as crianças também puderam conhecer espécies como o Pau-Brasil, Aroeira, Angico e os Ipês, compreendendo sua importância histórica, cultural e ecológica. No final, cada criança recebeu sementes de ipê-rosa.

O Projeto Bombeiros do Amanhã atende crianças e adolescentes de 9 a 14 anos em contraturno escolar, reforçando valores como respeito, cidadania e responsabilidade. A Prefeitura apoia o projeto garantindo transporte, alimentação, uniformes e equipe técnica para o acompanhamento das atividades, assegurando a permanência e o bem-estar dos participantes.