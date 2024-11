Shows de Bruno Caet, Marolo, Jorge Aluvaiá e Lutano marcam 4º Festival Cerrado Alternativo

O 4º Festival Cerrado Alternativo, que acontece nesta sexta-feira (8), no Buteco do Miau, a partir das 21h, terá muito pop, reggae, psicodelia e rock com os cantores e compositores Bruno Caet e Jorge Aluvaiá, e as bandas Marolo e Lutano. A entrada custa 15 reais no evento independente que fomenta a cena musical autoral de Campo Grande, cuja verba arrecadada na bilheteria será revertida entre os músicos participantes.

Bruno Caet 4_Rafael Duarte

Idealizador do evento, o músico Sem Fabios destaca que o Cerrado Alternativo nasceu em 2024 como espaço para que os músicos autorais de Campo Grande toquem suas músicas, expandindo o trabalho ao público. “Em Campo Grande ainda faltam espaços para bandas e músicos autorais se apresentarem e por isso decidimos criar esse festival. Como há uma flexibilidade em relação às datas pra realização das edições junto ao Buteco do Miau, bar totalmente underground e que sempre apoiou a iniciativa, o festival vem se firmando como uma alternativa para a valorização do cenário musical autoral campo-grandense”.

Produtora do festival, Karla Velasco explica que “a ideia é justamente fazer com que as bandas e músicos alternativos tenham palco pra poder tocar suas músicas. É um projeto que vem crescendo a cada edição e que tem se tornado importante pra cidade, principalmente pra fomentar o cenário autoral”, ressalta.

Para o cantor e compositor Bruno Caet, que participará do festival, “Mato Grosso do Sul, apesar de ter fama na música sertaneja, tem muito mais a oferecer. Aqui em Campo Grande e região existem muitas bandas de rock, forró e artistas pop. Um evento como esse dá visibilidade a gêneros menos explorados, trazendo oportunidades para os artistas no sentido de divulgarem seu trabalho. Acho esse festival incrível e acima de tudo necessário”.

Já o músico Kleber Sedlioa, vocalista e guitarrista da banda Lutano, destaca que “a iniciativa de criar um festival para fomentar a música autoral campo-grandense é ousada e corajosa. Expandir isso é maravilhoso e o mais legal é que o festival não tem preconceito de gênero, estilo, é plural. É uma construção linda que tá acontecendo”.

Atrações – Bruno Caet começou suas atividades oficialmente em 2021. Artista solo, tem como gênero principal a música pop, misturando também o trap e o funk para criar novos sons. Além de fazer releituras de grandes sucessos, Caet também tem repertório autoral em que participa de todo o processo, sendo compositor e intérprete. Seus lançamentos mais ouvidos são “Convite” e “Chega Logo”, e o último trabalho lançado é “Bagunça”, que pode ser escutado nas plataformas digitais. No show ele se apresentará ao lado de Jorge Aluvaiá (bateria), Rodrigo Bezerra (guitarra) e Ricardo Lourenço (contrabaixo). @brunocaet

Banda Marolo 3_Élio Angelo

Marolo é uma banda campo-grandense de reggae formada entre amigos na pandemia da covid-19, com o objetivo de levar mensagens de positividade e boas vibrações. Possui influências do blues, rock, hip hop e jazz num som definido como ‘reggae do Cerrado’, com canções autorais que transmitem esperança para um mundo melhor em meio às guerras, ansiedade e depressão, com críticas sociais em defesa da população. É formada por Édipo Ortiz (vocal), Guilherme Carlucci (guitarra), Rodrigo Zanatto (contrabaixo), Robson Canamaro (violão), Jonas Davi (teclado) e Estevão Colman (bateria). @bandamarolo

Jorge Aluvaiá é músico, compositor, multi-instrumentista e consolidou seu lugar na música como baterista no cenário do metal, com bandas como ‘God of carnage’, porém sempre se evolveu em projetos musicais em várias linguagens. Na black music com a banda Dias Valentes, no jazz experimental com a banda Babaflau. Recentemente, o artista compôs e gravou junto com sua equipe 12 faixas que compõem seu primeiro álbum solo, intitulado ‘Crônica sob o Céu Lilás’, uma ópera espacial afro-brasileira, que passa pelo rock, clássico, candomblé, música andaluz e música árabe. No show, Jorge Aluvaiá tocará piano e se apresentará ao lado de Rodrigo Bezerra (guitarra), Giulia Schröder (percussão) e Gabriel Curumim (contrabaixo). @jorge.aluvaia

Lutano é uma banda campo-grandense nascida em 2000 e que possui gravado o disco ‘Lutano Intro’, com 18 faixas. Já participou de festivais importantes, como América do Sul, Inverno de Bonito, Flor dos Andes, e protagonizou ‘Em Cena, Ação: O Impacto das Ruas!” junto com o grupo de rap Falange da Rima, um espetáculo de interações de linguagens sobre o universo urbano de Campo Grande. As letras da banda conscientizam as pessoas sobre seu papel na sociedade e tratam de temas, como vida, amor, espiritualidade e ética, evidenciando a importância da arte. A banda explora as vertentes do rock, funk, reggae, dub, hardcore, grunge em um show original e de muita energia. Lutano é formada por Kleber Sedlioa (vocal e guitarra), Camilo Venâncio (vocal), Eduardo Lopes (vocal e guitarra), Diego Lopez (baixo e beatbox) e Gustavo Soares (bateria). @lutanoficial.

Serviços – O 4º Festival Cerrado Alternativo será realizado nesta sexta-feira (1), a partir das 21h, no Buteco do Miau, na avenida José Nogueira Vieira, 1.303, Tiradentes. A entrada custa 15 reais, sendo a bilheteria dividida entre as atrações musicais.

Bruno Caet às 21h30, Banda Marolo às 22h30, Jorge Aluvaiá às 23h30 e Lutano a 0h30. As 30 primeiras pessoas do rolê ganharão shots de bebidas.