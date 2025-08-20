Show de gols e equilíbrio definem a 9ª rodada do amador em Dourados

A 9ª rodada da Liga de Futebol Amador de Dourados trouxe tudo que o torcedor gosta: muitos gols, duelos acirrados e reviravoltas de tirar o fôlego. Com 16 equipes na disputa por oito vagas nos playoffs, cada jogo tem se tornado decisivo.

O CRC Camaradas segue firme na liderança após golear o CS Dourados por 7 a 2, com quatro gols de João Estevo, agora vice-artilheiro. Já o duelo entre Amigos do Miguel e Kuimba’e Mbarete terminou em 6 a 5, com Rodriguinho alcançando incríveis 21 gols no torneio.

Vila Rosa, Leão Imperial e Salgadinho também venceram, enquanto Check Mate e Lazio tropeçaram. Destaque para o empate entre Santa Cruz e Águia e para a vitória do G2 FC sobre o Real Lion por 8 a 7, no jogo mais emocionante da rodada.

Com equilíbrio total na tabela, a próxima rodada promete ainda mais adrenalina nos campos de Dourados.