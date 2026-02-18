quinta-feira, 19/02/2026

SESC MS sofre nova derrota no Brasileiro Série B

Time sul-mato-grossense busca recuperação na competição

Milton
foto-Zé Victor/EsporteMS

O SESC MS foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro de Voleibol Série B, perdendo de virada por 3 a 1 para o Mogi Vôlei, em partida realizada no Ginásio da Funlec, em Campo Grande. O time começou bem, vencendo o primeiro set por 26 a 24, mas cedeu nos três seguintes, com parciais de 25-21, 25-22 e 25-15, diante de um adversário consistente e com forte sistema defensivo. Apesar da derrota, a equipe demonstrou competitividade e esforço, mas não conseguiu manter o ritmo diante da consistência do Mogi Vôlei.

A próxima partida será contra o Montes Claros Vôlei, fora de casa, em 27 de fevereiro, em confronto crucial para a reabilitação do time na tabela. A 11ª rodada ainda terá outros quatro jogos: Montes Claros x Norde Vôlei; Fluminense x Praia Grande; Chapecó x Araguari; APAN x Brasília Vôlei. O SESC MS segue treinando intensamente, ajustando detalhes técnicos e buscando recuperação na reta final da primeira fase. A torcida acompanha de perto e mantém expectativa de melhora nas próximas partidas. A sequência de desafios será decisiva para a manutenção da equipe na Série B.

CATEGORIAS:
ESPORTE

