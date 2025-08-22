sexta-feira, 22/08/2025

Senar/MS impulsiona a paixão de Juliana pelos frutos do Mato Grosso do Sul

Como os cursos técnicos do Senar/MS impulsionaram a carreira e a paixão de Juliana pelos frutos regionais

Foto: Famasul

Juliana Biazon, pesquisadora na área de alimentos, encontrou no campo uma nova dimensão para sua profissão e vida pessoal. Após realizar os cursos técnicos em Agronegócio e Fruticultura no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS, ela ampliou sua visão sobre o agro, unindo teoria e prática. O aprendizado a fez valorizar o produtor rural e os desafios do mercado, além de aprofundar seu amor pela guavira, fruto símbolo de Mato Grosso do Sul.

A experiência prática, especialmente as visitas técnicas, foi fundamental para que Juliana compreendesse a rotina do campo e o papel estratégico da produção local. Hoje, ela atua orientando produtores e comunidades, levando conhecimento e motivação para fortalecer a agricultura regional. Seu trabalho destaca a importância de valorizar os frutos nativos, como a guavira, que além de ser paixão pessoal, representa identidade e desenvolvimento para o estado.

Juliana é exemplo de como o Senar/MS transforma vidas, fortalecendo o elo entre ciência, campo e cultura regional.

BOCA AGRONEGÓCIO

