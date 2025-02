Senadores defendem MP para garantir produção com Plano Safra

A Medida Provisória 1.289/2025, assinada pelo presidente Lula, libera R$ 4 bilhões para o Plano Safra, após aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU). O senador Beto Faro (PT-PA) destacou que o programa, que oferece crédito com juros reduzidos, esteve ameaçado na semana passada pela falta de recursos, devido à não aprovação do Orçamento de 2025.

Já o senador Marcos Rogério (PL-RO) alertou sobre os riscos da demora na liberação dos recursos, que poderia afetar a inflação. Ele considerou a MP um “alívio”, enfatizando que produtores que têm safras múltiplas por ano dependem dessas linhas de crédito para manter a produção. A medida é vista como essencial para garantir a continuidade da produção agrícola no país.