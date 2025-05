Senador Nelsinho Trad reforça foco na reeleição ao Senado Federal

Durante entrevista o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) reafirmou seu compromisso com o atual mandato e descartou uma candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul. “Tem que ter foco, o meu foco é a reeleição no Senado”, afirmou o parlamentar ao ser questionado pelo apresentador Marcos Faria.

Trad destacou seu trabalho em favor dos sul-mato-grossenses, pautado por seriedade, responsabilidade e busca por avanços concretos para o Estado. Ele também reforçou a parceria institucional com o governador Eduardo Riedel, enfatizando o respeito e o diálogo entre os poderes.

Com atuação marcada pela articulação política e destinação de recursos para municípios do Estado, o senador reiterou sua prioridade em fortalecer políticas públicas nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e integração regional.