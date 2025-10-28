Senador Nelsinho Trad lidera ações para fortalecer integração Brasil–Paraguai e reduzir impactos da crise tarifária

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) lidera, nesta terça-feira (28), em Ponta Porã, a partir das 9h (horário de MS), a audiência pública “Infraestrutura e Desenvolvimento Regional na Fronteira Ponta Porã (Brasil) – Pedro Juan Caballero (Paraguai)”, promovida pela Comissão de Integração Fronteiriça (COFRONT) do Parlamento do Mercosul (Parlasul). O evento será realizado no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã, na Rua Baltazar Saldanha, 599 – Jardim Ipanema, com a participação do prefeito Eduardo Campos, do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Pereira Lima, parlamentares do Mercosul, ministros e representantes de organismos multilaterais como o FONPLATA e o FOCEM.

Com participação presencial e remota, o encontro busca soluções conjuntas para desafios logísticos e econômicos na fronteira, em meio à crise tarifária que impacta a competitividade regional. As discussões começaram nesta segunda-feira, com agenda preparatória e transmissão ao vivo nas redes do senador, fortalecendo o diálogo sobre infraestrutura integrada e desenvolvimento produtivo entre Brasil e Paraguai.

Entre os temas centrais está o Corredor Bioceânico, obra estratégica que reduz em 47% as distâncias logísticas e em 37% os custos de transporte entre o Centro-Oeste e os portos do Pacífico. Para o senador Nelsinho Trad, a rota representa o futuro da integração e da autonomia comercial do país. “O caminho já está traçado: corredor em execução, aeroporto binacional projetado e acordo de localidades prestes a operar em definitivo”, afirmou.