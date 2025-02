Senador Nelsinho Trad cobra medidas urgentes na BR-163 após morte de menino

A morte de um menino de 8 anos, na BR-163 em Rio Verde, MS, nesta segunda-feira, intensificou as cobranças por ações urgentes para melhorar a segurança na rodovia. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) lamentou o ocorrido e destacou sua luta constante pela fiscalização da concessão da estrada, que tem apresentado índices alarmantes de acidentes fatais.

Em 2024, a BR-163 registrou 785 acidentes e 63 mortes, com uma média de 65 ocorrências mensais. A duplicação, prevista desde 2014, segue muito atrás, com apenas 17% do total de 806 km concluídos.

O senador ressaltou que já solicitou a criação de uma comissão externa no Senado para investigar as causas dos acidentes e a execução das obras de segurança. Ele pediu também uma audiência pública para que a concessionária, ANTT, TCU e PRF expliquem as medidas adotadas para reverter o cenário crítico.