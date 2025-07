Dr. Victor Rocha fecha semestre com 8 leis aprovadas, projetos estratégicos e atuação firme na saúde pública

Vereador lidera a Comissão de Saúde, propõe políticas inovadoras e se destaca pela Lei do Leito Separado, referência em humanização hospitalar

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) encerra o primeiro semestre de 2025 com uma atuação marcante na Câmara Municipal de Campo Grande. No segundo mandato consecutivo, ele se consolida como uma das principais lideranças políticas da Casa de Leis, tendo aprovado leis relevantes, apresentado projetos estratégicos e liderado debates decisivos para a saúde pública da Capital.

Entre os principais marcos do semestre está a aprovação da Lei nº 7.387/2025, de autoria do parlamentar, que garante leitos hospitalares separados para mães que sofreram natimorto ou óbito fetal — medida que virou exemplo nacional de política pública humanizada. A proposta teve ampla repercussão na imprensa local, sendo elogiada por entidades médicas, profissionais da saúde e movimentos de apoio à mulher.

“Nosso mandato é feito com empatia, responsabilidade e resultados. Essa lei é um símbolo do que acreditamos: políticas públicas que cuidam da verdade das pessoas”, destaca o Dr. Victor Rocha.

Produção legislativa de destaque – Nos primeiros seis meses de 2025, o vereador teve oito leis sancionadas pelo Executivo Municipal, sendo a maioria voltada à saúde preventiva, dignidade no atendimento e fortalecimento do SUS.

Leis sancionadas:

• Leito separado para mães de natimorto e óbito fetal (Lei nº 7.387/2025)

• Dia do Conselheiro de Saúde (Lei nº 7.368/2025)

• Cria a Política Municipal de Prevenção, Conscientização e Orientação sobre Varizes e dá outras providências (Lei nº 7.370/2025)

• Estabelece diretrizes para o Atendimento Integral à Mulher com Endometriose no Município de Campo Grande – MS (Lei nº 7.400/2025)

• Estabelece a Política Municipal de Assistência Integral às Pessoas com Erisipela (Lei nº 7.401/2025)

• Institui a Medalha Herói Campo-Grandense no Município de Campo Grande – MS e dá outras providências (Resolução nº 1.409/2025)

• Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o Herpes-Zóster em Campo Grande (Lei nº 7.393/2025)

Também assinou a Lei nº 7.440 (de autoria da vereadora Ana Portela), que dispõe sobre a fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas em Campo Grande.

Liderança política e fiscalização ativa – Atualmente, Dr. Victor é presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal e exerce também a função de líder da bancada do PSDB. Nessa posição, ele:

• Conduziu a audiência pública de prestação de contas da Sesau e participou da audiência pública de Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026 – 2029.

• Cobra o aumento do número de leitos em Campo Grande e melhorias na Saúde Pública da Capital

• Destinou emendas a mais de 20 entidades que atuam com saúde e assistência social

Casa Rosa e Casa Azul: referência em saúde pública para o Brasil

Mesmo com intensa agenda parlamentar, Dr. Victor Rocha segue atuando como médico voluntário à frente da Casa Rosa, projeto que já realizou mais de 10 mil atendimentos gratuitos pelo SUS desde sua fundação. Desses atendimentos, 208 resultaram em diagnósticos de câncer de mama — muitos em estágio inicial, graças ao rastreamento ativo promovido em toda Campo Grande, nos 34 municípios da macrorregião e em Corumbá e Ladário.

Com o projeto Casa Azul, dedicado à saúde do homem, com foco na prevenção do câncer de próstata, houve um complemento no cuidado com a saúde da família. “As próprias pacientes da Casa Rosa nos pediam para cuidar da saúde dos maridos. Por isso, com o projeto da Casa Azul temos oferecido cuidado integral e resolutivo à saúde do homem”, pontuou o Dr. Victor Rocha.

Segundo semestre: avanços já programados

Dr. Victor Rocha já projeta novas ações para o segundo semestre. Uma delas, já anunciada, é a realização de teste genético na Casa Rosa para detecção precoce do câncer de mama — tudo pelo SUS.

“Esse é o SUS que eu acredito: que oferece atendimento digno e humanizado a toda a população campo-grandense. Vou continuar lutando para que isso seja realidade em nossa Capital”, finalizou o parlamentar tucano.