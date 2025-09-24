quarta-feira, 24/09/2025

Senado “enterra” PEC da Blindagem após parecer unânime da CCJ

Davi Alcolumbre afirma que arquivamento segue regimento interno e garante transparência no processo legislativo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Vanilson Oliveira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou nesta quarta-feira (24/9) o arquivamento da PEC da Blindagem. A proposta foi rejeitada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que apontou sua inconstitucionalidade e injuridicidade. Segundo Alcolumbre, a decisão segue rigorosamente o regimento interno do Senado. Ele elogiou a atuação da CCJ, presidida por Otto Alencar (PSD-BA) e relatada por Alessandro Vieira (MDB-SE).

A rejeição automática impede que a PEC avance ao plenário, encerrando sua tramitação. A proposta gerou críticas por tentar dificultar ações judiciais contra parlamentares. Alcolumbre garantiu que o processo foi conduzido com transparência e responsabilidade. A sociedade, disse ele, “pode confiar no papel fiscalizador do Senado”.

A PEC está agora arquivada de forma definitiva.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

São Paulo assina contrato milionário com jovem destaque do sub-17

Milton - 0
O meia Kauã Edmar, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo nos últimos dias. O novo vínculo tem...
Leia mais

Dourados terá teste de alerta da Defesa Civil no dia 27

Milton - 0
No próximo sábado, 27 de setembro, às 14h, celulares em Dourados vão emitir um alerta sonoro. A Prefeitura, em parceria com a Defesa Civil...
Leia mais

SAS leva projetos inovadores para seminário internacional

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) de Campo Grande vai apresentar três projetos inovadores em um evento internacional voltado à população em...
Leia mais

AGORA: Caminhão baú perde o controle e causa engavetamento na Av. Coronel Antonino

Milton - 0
Um caminhão baú desgovernado provocou um grave engavetamento na tarde desta terça-feira (23), na Av. Coronel Antonino, em Campo Grande. O acidente envolveu sete...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia