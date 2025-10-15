SEMU dá sequência às ações de prevenção com atividades especiais do Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e a saúde integral da mulher, a Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) de Campo Grande (MS) preparou uma programação extensa com dezenas de atividades gratuitas ao longo do mês de outubro.
As ações incluem palestras de autocuidado, rodas de conversa, atendimentos em unidades do CRAS, campanhas voltadas para mulheres surdas, além de cursos profissionalizantes e oficinas oferecidas em parceria com a Escola Escap. As iniciativas têm como objetivo fortalecer a autonomia, o bem-estar e o acesso à informação, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Programação Formativa – Cursos e Oficinas por Semana
Semana | 20 a 24/10
- Vendas de Alta Performance
- Informática Básica
- Locais: SEMU – 15 de Novembro
5ª Semana | 27 a 31/10
- Empreenda Bem Mulher: Oratória
- Empreendo na Cidade das Oportunidades
- Assistente Administrativo
- Locais: CRAS Estrela Dalva, SEMU e Instituto de Desenvolvimento
Como se inscrever
As interessadas podem garantir sua vaga por meio do link disponível na bio do Instagram oficial da SEMU: @semucg, pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou ainda presencialmente na sede da secretaria.
As vagas são limitadas, por isso é importante realizar a inscrição o quanto antes.
Podcast “Dando Voz a Elas” – Especial Outubro Rosa
A SEMU também reforça a campanha por meio do podcast “Dando Voz a Elas”, com episódios temáticos sobre saúde, autocuidado e prevenção:
- 16/10 – “Entre lágrimas e conquistas: o que o câncer me ensinou sobre viver” — Ana Carolina da Silva
- 23/10 – “Saúde da Mulher & o Câncer de Mama” — Dra. Karin Kiefer Martins (Ginecologista)
- 30/10 – “Cuidar de si também é prevenção: o papel da alimentação no autocuidado feminino” — Dra. Michele Martins (Nutricionista)
Com essa mobilização, a SEMU reafirma seu compromisso com a prevenção, a informação de qualidade e o fortalecimento das mulheres por meio do acolhimento e da qualificação profissional.