Semana da Canonização de Carlo Acutis mobiliza Campo Grande em momento histórico de fé

Campo Grande se prepara para um evento que ficará na memória da comunidade católica local: a Semana da Canonização de Carlo Acutis. De 1º a 7 de setembro, a cidade será palco de celebrações que envolvem fiéis de todas as idades, com uma programação rica em espiritualidade e cultura. O momento mais aguardado é a transmissão ao vivo da canonização no Vaticano, seguida de missa e confraternização.

A programação inicia com a chegada da relíquia de Carlo Acutis, o pulôver azul usado pelo jovem beato, na Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião, e inclui a tradicional Missa das Pétalas na Capela do Milagre, local do primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano. Haverá ainda encontros de jovens, noites temáticas dedicadas à juventude e à Virgem Maria, culminando na missa de Ação de Graças no dia 7.

Organizadores destacam a importância desse evento para fortalecer a fé local e celebrar a história de Carlo Acutis, símbolo de santidade e inspiração para as novas gerações.



