SELVÍRIA: Senar oferece curso de artesanato em tecidos no CRAS do municipío

A Prefeitura de Selvíria, em parceria com o Senar/MS e o Sindicato Rural de Aparecida do Taboado, está promovendo no CRAS o curso de Artesanato em Tecidos: Confecção de Peças, que segue até a próxima sexta-feira, 12 de setembro.

O curso, ministrado por Vilma Vieira Medina, é dividido em aulas teóricas e práticas, com o objetivo de capacitar as participantes na produção de peças artesanais a partir de tecidos e técnicas específicas.

Entre os conteúdos abordados estão: a história do artesanato (com destaque para o fuxico e a confecção de bonecas), técnicas de apresentação de produtos, produção de pesos de porta, decoração de embalagens com fuxico, confecção de boneca rô, bichos de pano como coelhos, além de pintura em tecido com lápis de cor e giz de cera, incluindo temas natalinos como o Papai Noel.

Por: ASSECOM