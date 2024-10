Secretário de Comunicação da ALEMS destaca cobertura das eleições municipais pela Rádio e TV Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Rádio ALEMS FM 105.5, em parceria com a Rádio Senado, e a TV ALEMS realizarão a cobertura completa da apuração das eleições municipais no Estado.

O secretário de Comunicação Institucional da Casa de Leis, Luciano Lima, ressalta a importância do papel dos meios de comunicação nesse processo. “A TV e o rádio têm a responsabilidade de levar a informação precisa e confiável ao cidadão. Neste dia decisivo, a Assembleia Legislativa está sendo a ponte entre a comunicação e a população, garantindo que milhares de brasileiros, em todas as cidades do país, recebam as informações essenciais sobre o futuro de suas comunidades”, afirmou.



Radio – Pela primeira vez, a emissora, que está no ar há quase um ano, vai fazer a cobertura completa das Eleições 2024. Para isso, basta sintonizar na Rádio ALEMS FM 105.5 para ficar por dentro dos resultados das eleições municipais em todos os Municípios de Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil.

Televisão – A TV ALEMS também realizará a cobertura completa da apuração das eleições municipais, trazendo em tempo real os números dos 79 municípios do estado. Além disso, a transmissão acompanhará as atualizações das principais capitais brasileiras, oferecendo uma visão ampla dos resultados eleitorais.

Os eleitores poderão acompanhar a transmissão pela TV aberta, no canal 7.2, disponível para Campo Grande e região, além do canal 9 na TV a cabo para Campo Grande e Dourados. Também será possível assistir online, pelo canal oficial da Assembleia Legislativa de MS no YouTube.

CRÉDITOS: CONECTEMS