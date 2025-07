Mara Caseiro quer atendimento humanizado para vítimas em Corumbá

Em mais uma ação voltada à proteção dos direitos humanos e à valorização da vida, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou, solicitação ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e ao delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Lupérsio Lúcio, pedindo a destinação de recursos para a implantação da Sala Lilás no município de Corumbá.

A iniciativa tem como objetivo estruturar um espaço especializado para o acolhimento humanizado de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, sexual e outras formas de agressão, promovendo atendimento qualificado e respeitoso, alinhado às diretrizes das políticas públicas de proteção à mulher e à infância.

De acordo com a justificativa apresentada pela parlamentar, Corumbá registra alta demanda de casos envolvendo violência contra mulheres e crianças, situação agravada pela grande extensão territorial do município, sua população significativa e a localização estratégica na fronteira com a Bolívia — fatores que impõem desafios adicionais à segurança pública local. “A implantação da Sala Lilás é urgente e necessária. Esse espaço permite que vítimas sejam acolhidas com dignidade, sem revitimização, por equipes treinadas, em um ambiente seguro e reservado”, afirma Mara Caseiro.

A Sala Lilás tem como diferencial o atendimento integrado, com profissionais capacitados para prestar suporte psicológico, social e legal às vítimas, além de facilitar os trâmites periciais e processuais com sensibilidade e sigilo.

Para a deputada, a ausência dessa estrutura compromete a qualidade do atendimento oferecido pelas unidades convencionais de saúde, segurança e assistência social, que muitas vezes não estão preparadas para lidar com os traumas das vítimas de forma especializada. “Investir na Sala Lilás é investir em uma rede de atendimento mais justa, eficaz e humanizada. Corumbá precisa e merece essa atenção do Estado”, conclui a deputada.