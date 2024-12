Savarino revela briga com Cuca e Rodrigo Caetano como motivo de saída do Atlético-MG

O atacante Savarino, atualmente no Botafogo, revelou os motivos de sua saída do Atlético-MG, clube pelo qual jogou de 2020 a 2022. Em entrevista à TV Bandeirantes, o venezuelano contou que seu desentendimento com o técnico Cuca e com o ex-diretor de futebol Rodrigo Caetano foi crucial para sua saída.

Segundo Savarino, uma briga com Cuca, após uma lesão que o fez perder espaço no time, e um desentendimento com Caetano, quando pediu para ficar mais tempo na Venezuela com a seleção, resultaram em sua transferência para o Real Salt Lake. Durante sua passagem pelo Galo, Savarino conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.