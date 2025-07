Naviraí e UEMS realizam edição do programa “UEMS na Comunidade” no dia 23 de agosto

O município de Naviraí, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realizará no dia 23 de agosto de 2025 uma importante edição do programa “UEMS na Comunidade”, na E.M.E.F. Professor José Carlos da Silva.

A ação tem como objetivo promover cidadania, inclusão social e acesso gratuito a serviços essenciais, aproximando a universidade da população por meio de atendimentos, oficinas, atividades culturais e orientações em diversas áreas.

Durante o evento, professores, acadêmicos e profissionais da UEMS atuarão junto à comunidade, oferecendo serviços como orientações jurídicas, atendimentos na área da saúde, oficinas educativas, atividades culturais e muito mais, beneficiando diretamente moradores da região e entorno da escola.

A iniciativa reforça o compromisso da universidade com a extensão comunitária e destaca a importância da atuação conjunta entre instituições de ensino superior e poder público municipal para a transformação social.

A Prefeitura de Naviraí convida toda a população a participar desse grande momento, que representa mais um passo no fortalecimento da cidadania, da educação e da construção de uma cidade mais justa e inclusiva.