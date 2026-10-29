Santa Casa perde radioterapia do SUS

Serviço parado desde 2019 só agora sai oficialmente da lista

A Santa Casa de Campo Grande perdeu oficialmente a habilitação para radioterapia pelo SUS, serviço que não realiza desde 2019. Foram sete anos de uma situação que agora ganhou carimbo oficial, porque, pelo visto, até para confirmar o que já não funciona é preciso uma boa dose de burocracia.

R$ 250 mil entravam, mas o prejuízo ficava

Segundo a Santa Casa, o hospital recebia R$ 250 mil mensais, mas repassava o mesmo valor a uma empresa terceirizada para executar o serviço. Na prática, a instituição diz que atuava como intermediária e ainda arcava com custos administrativos. Um negócio daqueles em que o dinheiro passa pela porta, dá uma volta e vai embora.

Pacientes seguem atendidos em outros hospitais

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão e o Humap-UFMS continuam atendendo pacientes do SUS encaminhados pela regulação. O HCAA afirma que absorve essa demanda há mais de dois anos e não tem fila interna para radioterapia. Ou seja, o atendimento segue, mas a estrutura da Santa Casa fica pelo caminho.

Mais um capítulo da crise

Em meio a dívidas milionárias com médicos, restrições no pronto-socorro e fechamento de serviços, a Santa Casa acumula mais um episódio para explicar à população. A radioterapia saiu oficialmente do papel, mas a crise continua bem presente na realidade do hospital. No fim, a burocracia foi resolvida; o desafio de recuperar a confiança e a estrutura da instituição continua.