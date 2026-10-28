De volta à polícia, Tiago Vargas pede retirada de tornozeleria para evitar constrangimento

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Ex-vereador Tiago Henrique Vargas pediu à Justiça de MS, na terça-feira (27), medida de urgência para retirar a tornozeleira eletrônica do corpo, em Campo Grande. Apesar da cumprimento da pena, ele foi autorizado a voltar a atuar como policial civil e o acessório pode gerar constrangimento durante o trabalho.  

No pedido,  a defesa argumenta que Tiago fora convocado pela Delegacia Geral da PCMS para atuar como agente na delegacia de Pedro Gomes. Porém, há restrições diversas por conta da condenação, inclusive de sair à noite e aos finais de semana, o que seria incompatível com a escala policial. 

Em outro trecho, a defesa diz: 

”Uso de tornozeleira por um policial em serviço expõe o servidor a risco concreto a sua integridade, compromete a atividade investigativa e o submete a constrangimento perante o público e os demais servidores. Manter o monitoramento significaria impedir o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração e frustrar o retorno do sentenciado ao trabalho lícito”, diz trecho do pedido, classificado como ”urgente”. 

Pedido também quer conversão de prisão de Tiago (Foto: Reprodução TJMS)

A defesa de Tiago destaca também que o sentenciado já cumpriu boa parte da pena – que era inicialmente 1 ano e 3 dias de detenção. Agora restam apenas cinco meses e 18 dias. Na argumentação do defensor, Vargas já pode ter pena de prisão domiciliar convertida para restritiva de direitos. Neste caso ele cita pagamento de multa para a vítima ou trabalho em instituições beneficentes. 

A defesa também argumenta ao magistrado que o ex-vereador cumpriu à risca e sem qualquer alteração a pena imposta até o momento. Também se compromete a cumprir obrigações que já são aplicadas a ele quando estiver em Campo Grande. 

fonte: topmidianews

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