MS vai receber mais 23 ambulâncias do SAMU do Governo Lula

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mato Grosso do Sul vai receber 23 novas ambulâncias por meio do Novo PAC Saúde, do Governo Federal. Os veículos estão em Sorocaba (SP) e serão transportados para Campo Grande, onde ocorrerá a entrega oficial, ainda sem data definida.

O deputado federal Geraldo Resende (UB) divulgou a entrega nesta quarta-feira (28) acompanha o andamento do processo para garantir que os veículos sejam disponibilizados aos municípios contemplados e reforcem o atendimento da rede pública de saúde.

Campo Grande receberá oito ambulâncias para renovar a frota do SAMU. Dourados e Nioaque terão duas unidades cada.

Outros 11 municípios receberão uma ambulância cada: Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Coxim, Naviraí, Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso, Aral Moreira, Caarapó, Jaraguari, Nova Andradina e Porto Murtinho.

Os veículos incluem ambulâncias para transporte de pacientes e unidades destinadas ao atendimento de urgência e emergência. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento e melhorar as condições de deslocamento de usuários do SUS. 

Segundo Resende, o acompanhamento da distribuição é importante para que os veículos cheguem aos municípios e contribuam para fortalecer os serviços de saúde em diferentes regiões do Estado.  

fonte: topmidianews

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