Podcast Na Boca do Povo celebra 70 episódios com histórias de superação, beleza e empreendedorismo

Em edição especial do Outubro Rosa, programa recebeu três mulheres com trajetórias inspiradoras e destacou a importância da autoestima, da solidariedade e da força feminina

O Podcast Na Boca do Povo chegou ao seu 70º episódio na terça-feira (27), com uma edição especial dedicada ao Outubro Rosa. Sob o comando do apresentador Santhiago Filho, o programa recebeu Larissa Amorim Fogaça, Laura Fernandes de Menezes e Rosane Nely, três mulheres que compartilharam experiências de vida, desafios e conquistas.

A transmissão ao vivo, pelo YouTube e Facebook da Revista Boca do Povo, contou com muita interação dos internautas e momentos de emoção. O episódio também teve a participação da Dra. Laura Barão, no quadro Momento da Beleza, e da Dra. Mary Meiry, com o quadro Comportamento.

LARISSA AMORIM FOGAÇA – Autoestima reconstruída após o câncer

A micropigmentadora paramédica Larissa Amorim Fogaça, de 43 anos, emocionou ao apresentar seu trabalho dedicado especialmente às mulheres que enfrentaram o câncer de mama.

Por meio da micropigmentação paramédica, Larissa contribui para a recuperação da autoestima e da confiança de mulheres que passaram pelo tratamento da doença. Mais do que um procedimento estético, seu trabalho representa uma oportunidade de resgatar a relação com a própria imagem.

Ao longo de sua trajetória, já atendeu 173 mulheres, ajudando a transformar histórias marcadas por dificuldades em novos momentos de esperança e valorização pessoal. (67) 99135-1023

LAURA FERNANDES DE MENEZES – Novos desafios e paixão pelo empreendedorismo

A empresária Laura Fernandes de Menezes, de 43 anos, mostrou que nunca é tarde para descobrir novos caminhos profissionais. Natural de Campo Grande, é formada em Turismo, atua como produtora rural e encontrou no setor da beleza uma nova oportunidade de realização.

Há sete meses, aceitou o desafio de se tornar sócia-proprietária do salão Agilisa Beleza Express, onde atua nas áreas de relacionamento com clientes, marketing e divulgação do negócio.

Mãe de um filho autista, Laura também participa de iniciativas relacionadas à conscientização sobre o autismo e integra grupos de mulheres do agronegócio. Entre suas atividades, ainda encontra espaço para uma paixão diferente: cursos de sobrevivência, inclusive treinamentos voltados ao público feminino.

Durante a entrevista, compartilhou experiências sobre maternidade, empreendedorismo e a importância de buscar novos objetivos em cada fase da vida.

Instagram: @agathalaura – Contato: (67) 99924-2361

ROSANE NELY – Superação e união de 400 mulheres empreendedoras

A comerciante e assessora parlamentar Rosane Nely levou ao podcast uma história marcada pela coragem, pela superação e pelo desejo de ajudar outras mulheres.

Sobrevivente do câncer, Rosane também enfrentou uma das maiores dores de sua vida: a perda da filha, aos 30 anos, vítima da mesma doença. Mesmo diante de momentos tão difíceis, encontrou forças para seguir em frente e transformar suas experiências em ações de apoio ao próximo.

Ela é fundadora do Coletivo de Mulheres Empreendedoras, que reúne aproximadamente 400 participantes e incentiva a independência financeira e o crescimento profissional feminino.

O grupo promove feiras, cursos gratuitos de qualificação e projetos sociais, criando oportunidades para mulheres que desejam empreender, aprender uma profissão ou ampliar seus negócios.

No programa, Rosane destacou a importância da união feminina e mostrou como a solidariedade pode abrir portas e transformar vidas.

Instagram: @Rosanenely – Contato: (67) 99287-3969 – Instagram do coletivo: @coletivomulhereempreenderoras





QUEM ASSISTE, PARTICIPA E GANHA!

Com pouco mais de um ano no ar, o Podcast Na Boca do Povo vem conquistando espaço entre os internautas de Campo Grande e de todo Mato Grosso do Sul. O programa reúne entrevistas, entretenimento, histórias de vida e oportunidades para artistas, empresários, profissionais e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Além das conversas descontraídas, o público participa de sorteios de brindes e prêmios em dinheiro via Pix, tornando cada edição ainda mais interativa.

Apresentado por Santhiago Filho, o podcast tem direção de Josimar Palácio e operação técnica de Wellington Índdio. A transmissão acontece ao vivo todas as terças-feiras, às 19h30, nas plataformas digitais da Revista Boca do Povo.

Para o diretor Josimar Palácio, o projeto vai além das entrevistas e representa uma oportunidade de dar visibilidade às pessoas e às suas histórias. “O nosso objetivo é dar voz às pessoas, valorizar suas histórias e abrir espaço para quem tem algo importante a compartilhar. E essa divulgação não termina quando o programa acaba: os convidados também ganham destaque nas páginas da Revista Boca do Povo, que circula gratuitamente por Mato Grosso do Sul, e no portal Boca do Povo News. É a força da comunicação unindo o digital, o impresso e a nossa gente”, destacou Josimar Palácio.

O episódio 70, assim como as edições anteriores, está disponível no canal da Revista Boca do Povo no YouTube.