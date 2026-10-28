Segurança na fronteira: DOF apreende mais de 28 toneladas de drogas no último trimestre

Entre agosto e outubro, departamento apreendeu mais de 28 toneladas de drogas, 1,4 milhão de maços de cigarros contrabandeados e prendeu 53 pessoas

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que integra à Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), apreendeu 28.125 quilos de drogas entre agosto e outubro de 2026. No mesmo período, as equipes retiraram de circulação 1,4 milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

As apreensões de entorpecentes representaram um prejuízo estimado em R$ 185 milhões para as organizações criminosas. Já as ações de combate ao contrabando de cigarros causaram um impacto financeiro de aproximadamente R$ 30 milhões aos responsáveis pela atividade ilegal.

Nos três meses, 53 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas ou o contrabando. As equipes do DOF, referência nacional no combate ao crime transfronteiriço, também apreenderam 72 veículos utilizados nas práticas criminosas.

Balanço de 2026

De janeiro a outubro, o DOF apreendeu mais de 135 toneladas de drogas e quase 9 milhões de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Mato Grosso do Sul. O resultado representa um prejuízo estimado em R$ 680 milhões para as organizações criminosas.

As ações integram a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvida pelo DOF em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho de segurança pública por meio do canal de denúncias anônimas do DOF, pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.