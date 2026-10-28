Com a participação do Estado, evento discute novas oportunidades de inovação e tecnologia

Campo Grande recebe nos dias 29 e 30 de outubro, o evento “i9-67 Summit – Inove na Prática”, que é voltado ao fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo tecnológico de Mato Grosso do Sul.

A programação reúne representantes do poder público, startups, instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação e setor produtivo para discutir oportunidades, compartilhar experiências e aproximar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento tecnológico do Estado.

O Governo de Mato Grosso do Sul participa da iniciativa por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sebrae/MS.

A programação contempla temas estratégicos para o desenvolvimento do ambiente de negócios inovadores, como inteligência artificial generativa, deep techs, startups, tecnologias emergentes e governança dos ecossistemas locais de inovação. Também estão previstas atividades práticas, experiências em ambientes de inovação e oportunidades de conexão entre empreendedores, pesquisadores e instituições.

Um dos destaques da programação do dia 29 de outubro é a palestra “A inovação como motor de aceleração do desenvolvimento do MS”, às 9h30, com Ricardo Senna, secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado.

Na sequência, às 10h30, um painel reunirá representantes do Sebrae/MS, de ecossistemas de inovação, da BeeCo e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para discutir os caminhos para transformar a inovação em instrumento de desenvolvimento.

Às 16h30, o diretor-presidente da Fundect, Cristiano Espínola Carvalho, participa do painel “Ecossistemas Locais de Inovação: a governança necessária para o desenvolvimento”, ao lado de representantes do Sebrae e de iniciativas de inovação de diferentes municípios sul-mato-grossenses. O debate abordará a articulação entre os atores locais como elemento para fortalecer os ambientes de inovação e ampliar as oportunidades de desenvolvimento regional.

Inteligência artificial e experiências práticas

No dia 30 de outubro, a programação continua no Living Lab MS, com atividades voltadas à aplicação prática de tecnologias e ao fortalecimento de startups. Às 8h, o painel “Startups Living Lab MS: O Living Lab e o Apoio às Startups” reunirá representantes do Sebrae/MS e empreendedores para compartilhar experiências sobre o desenvolvimento de negócios inovadores.

Também estão previstos workshops sobre inteligência artificial generativa e agentes de IA, além do painel “A Ambiência Estadual para Surgimento de Deep Techs”, com representantes da Embrapa, de empresas de base tecnológica, da UFMS e de instituições de ensino e pesquisa. A agenda inclui ainda o painel ELI Summit Centro-Oeste, dedicado à discussão de iniciativas e experiências relacionadas aos ecossistemas locais de inovação.

As atividades do segundo dia incluem experiências e vivências em ambientes de inovação, organizadas em três rotas: Lab Bioparque, Senac Hub Academy e Senai; UFMS, com a Aginova, o Laboratório de Óptica e Fotônica e o Parque Tecnológico; e UCDB, com o Complexo de Biotecnologia, o Inova Hub e o S-Inova.

A programação também contempla um desafio de programação maker, com início às 14h do dia 29 e conclusão no dia 30, às 17h, seguido de encerramento e premiação às 18h. No dia 30, às 18h30, está previsto um meeting de negócios.

Serviço:

Evento: i9-67 Summit – Inove na Prática

Data: 29 e 30 de outubro de 2026

Local em 29/10: Auditório Sebrae MS — Avenida Mato Grosso, 1.661, Centro,

Campo Grande

Local em 30/10: Living Lab MS — Rua Brasil, 205, Monte Castelo, Campo Grande