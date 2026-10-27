BONITO: Josmail Rodrigues trata de melhorias nas rodovias, terminal rodoviário e construção de ponte em reunião na Agesul

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve reunido na manhã desta terça-feira (27), em Campo Grande, com Adriano Kawahata Barreto, gerente de Obras Viárias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), para tratar de demandas relacionadas à infraestrutura do município.

Entre os assuntos discutidos, estiveram a situação das rodovias MS-345 (Bonito a Anastácio) e MS-382 (Rodovia Frida Garzella), a revitalização do Terminal Rodoviário de Bonito e a solicitação para construção de uma ponte na Estrada Velha, que liga Bonito a Guia Lopes da Laguna.

Em relação às rodovias MS-345 e MS-382, o prefeito solicitou providências para solucionar os problemas e as avarias existentes nas vias. Durante a reunião, recebeu a informação de que a Agesul deverá contratar uma empresa para realizar um diagnóstico geral das condições das rodovias. O levantamento deverá subsidiar a definição das medidas necessárias para corrigir os problemas identificados.

Outro assunto tratado foi a revitalização do Terminal Rodoviário de Bonito. A previsão apresentada durante a reunião é de que a publicação da licitação para a obra ocorra até novembro de 2026. A revitalização busca melhorar a estrutura do terminal, que atende moradores e visitantes que utilizam o transporte rodoviário.

Josmail também solicitou a construção de uma ponte na região conhecida como Escolinha, localizada na Estrada Velha, a aproximadamente 11 quilômetros de Bonito, no trecho que liga o município a Guia Lopes da Laguna. A obra é necessária para melhorar as condições de acesso e deslocamento de quem utiliza a estrada.

A agenda faz parte das articulações do prefeito Josmail Rodrigues junto ao Governo do Estado para encaminhar demandas de infraestrutura e buscar investimentos que contribuam para a melhoria das rodovias, dos equipamentos públicos e dos acessos rurais de Bonito.