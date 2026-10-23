Drone manda cargueiro para o fundo do Mar Negro

Um tripulante morreu e outros três estão desaparecidos; equipes de resgate foram mobilizadas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Petroleiro Khoryv afunda após ataque de drone no Mar Negro, perto da Romênia

Ataque perto da Romênia afundou o Khoryv, que navegava sob bandeira de Comores

O cargueiro Khoryv foi parar no fundo do Mar Negro após ser atingido por um drone na sexta-feira (23), perto das águas territoriais da Romênia. A embarcação, que navegava sob bandeira de Comores, não conseguiu escapar do ataque. A conta da tragédia já chegou: um tripulante morreu e outros três desapareceram.

Mais uma vez, quem estava trabalhando no mar acabou pagando um preço alto por conflitos que transformam rotas comerciais em cenários de guerra.Ataque perto da Romênia afundou o Khoryv, que navegava sob bandeira de Comores. Enquanto o cargueiro afundava, a Autoridade Naval Romena iniciou uma operação de busca e salvamento para tentar localizar os desaparecidos.

No meio do caos, cada minuto passou a valer mais do que qualquer carga transportada. O episódio mostra que, em regiões marcadas por tensões militares, nem mesmo um navio mercante está livre de virar alvo. A tecnologia dos drones avança, mas a velha realidade da guerra continua a mesma: aço no fundo do mar, famílias em desespero e vidas interrompidas.

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