Drone manda cargueiro para o fundo do Mar Negro

Ataque perto da Romênia afundou o Khoryv, que navegava sob bandeira de Comores

O cargueiro Khoryv foi parar no fundo do Mar Negro após ser atingido por um drone na sexta-feira (23), perto das águas territoriais da Romênia. A embarcação, que navegava sob bandeira de Comores, não conseguiu escapar do ataque. A conta da tragédia já chegou: um tripulante morreu e outros três desapareceram.

Mais uma vez, quem estava trabalhando no mar acabou pagando um preço alto por conflitos que transformam rotas comerciais em cenários de guerra.Ataque perto da Romênia afundou o Khoryv, que navegava sob bandeira de Comores. Enquanto o cargueiro afundava, a Autoridade Naval Romena iniciou uma operação de busca e salvamento para tentar localizar os desaparecidos.

No meio do caos, cada minuto passou a valer mais do que qualquer carga transportada. O episódio mostra que, em regiões marcadas por tensões militares, nem mesmo um navio mercante está livre de virar alvo. A tecnologia dos drones avança, mas a velha realidade da guerra continua a mesma: aço no fundo do mar, famílias em desespero e vidas interrompidas.