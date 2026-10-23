Petrobras faz nova descoberta de petróleo na costa do Amapá

Resultado amplia o potencial exploratório, mas ainda depende de análises para confirmar o tamanho da riqueza encontrada.

A Petrobras encontrou mais um intervalo com petróleo no poço Morpho, na costa do Amapá. A descoberta aconteceu a 2.886 metros de profundidade, onde até para procurar riqueza é preciso mergulhar fundo. O resultado veio após a perfuração iniciada anteriormente e amplia o conhecimento sobre a Bacia da Foz do Amazonas. Pelo visto, o subsolo ainda guarda surpresas e a conta da exploração também promete ser profunda.

Petróleo encontrado, dinheiro ainda no papel

Calma, porque ninguém precisa preparar o champanhe ainda. A estatal continua analisando as amostras e os dados coletados para avaliar o potencial da descoberta. Encontrar petróleo é uma coisa; saber quanto existe e se vale a pena produzir é outra bem diferente. A Petrobras afirma que a exploração busca recompor reservas e garantir o abastecimento energético do país.

Enquanto isso, a Margem Equatorial segue no radar, cercada de expectativas econômicas e da necessidade de responsabilidade ambiental. Afinal, debaixo d’água pode haver riqueza, mas promessa não enche tanque nem paga a conta no posto.