Projeto quer reduzir desperdício de alimentos e combater a fome

Projeto prevê metas para reduzir perdas em supermercados, restaurantes e na cadeia produtiva

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©FAO/Victoria R. Porras/Ilustrativa

Banco Nacional de Alimentos deverá organizar doações e monitorar desperdícios.

O Brasil joga comida fora enquanto milhões de pessoas enfrentam a fome. Para tentar mudar esse cardápio indigesto, o deputado José Medeiros (PL-MT) apresentou o Projeto de Lei 3000/26, que cria a Política Nacional de Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos. A proposta estabelece metas de redução de 10% em cinco anos, 25% em dez e 50% em vinte. Pelo cronograma, a comida terá de esperar duas décadas para que metade do desperdício seja eliminada.

A fome, porém, não costuma respeitar calendário. O projeto também prevê o Banco Nacional de Alimentos para organizar doações, cadastrar entidades e fiscalizar perdas. Supermercados, restaurantes, indústrias, atacadistas e órgãos públicos estarão entre os setores submetidos às regras. A ideia é aproveitar alimentos próprios para consumo, em vez de tratá-los como lixo enquanto há pratos vazios.

Agora, a proposta passará por comissões da Câmara dos Deputados e precisará ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado para virar lei. Até lá, o desafio continua: transformar toneladas desperdiçadas em comida na mesa, porque combater a fome com boas intenções é fácil; difícil é fazer o alimento chegar a quem precisa.

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