Ação da Emha leva lazer e oportunidades de renda a famílias de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), realiza nesta semana a ação “Emha em Ação – Especial Dia das Crianças”, com atividades recreativas, distribuição de brinquedos e iniciativas de qualificação profissional em diferentes bairros da Capital. A programação integra o Programa Sonho Seguro e contempla crianças e famílias com momentos de lazer, solidariedade e oportunidades de geração de renda.

Lançado em novembro de 2025 e coordenado pela Emha, o Programa Sonho Seguro reúne ações nas áreas habitacional, social e urbana, com foco na moradia digna, na regularização fundiária, na inclusão social e no desenvolvimento comunitário. Nesse contexto, a programação especial amplia o atendimento às famílias com atividades que vão além da política habitacional, incluindo recreação infantil, Varal Solidário e cursos de capacitação.

O diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, destaca a importância de aproximar os serviços da Agência das comunidades. “O Emha em Ação leva os serviços habitacionais e o trabalho técnico-social às comunidades que precisam de regularização fundiária, além de promover lazer, geração de renda e orientação às famílias sobre seus direitos e deveres”, afirma.

Na quinta-feira (22), a ação foi realizada na Comunidade Vitória, no Jardim Noroeste, onde moradores participaram de um curso de panetone. Mãe solo de três filhos e auxiliar de manutenção, Mariana Davalos, de 38 anos, viu na formação a possibilidade de ampliar os conhecimentos, compartilhar o aprendizado com colegas de trabalho e investir no empreendedorismo. “Eu tinha muita vontade de ir para a área da panificação, e essa foi uma grande oportunidade. O horário do curso conciliou com o meu trabalho, não faltei ao serviço e consegui participar. Vou levar esse aprendizado para os meus filhos, para melhorar a nossa renda, e pretendo trabalhar com isso como empreendedorismo”, relatou.

Mãe solo de três filhos, Mariana Davalos participa do curso de panetone da ação “Emha em Ação – Especial Dia das Crianças.

A qualificação também representa uma oportunidade para Cristiane, trabalhadora autônoma que vende doces e pretende ampliar a renda com a produção de panetones para o fim do ano. “Esse curso vai me ajudar com a renda, porque no final do ano vou vender panetones. A ação também ajuda muito as crianças, porque tem muitas famílias que não têm condições de fazer uma festinha ou dar um presente. É importante ter essa iniciativa na comunidade, tanto pelas crianças quanto pelas oportunidades que chegam para os moradores”, afirmou.

Além dos cursos, a programação especial conta com distribuição de brinquedos, saquinhos-surpresa com doces, pipoca e algodão-doce, apresentação cultural infantil e interação com personagem. As famílias também têm acesso ao Varal Solidário, com distribuição gratuita de roupas.

O último dia do “Emha em Ação – Especial Dia das Crianças” será neste sábado (24), das 16h às 20h, no Jardim Batistão. A programação será realizada na Rua República da Argentina, 2257, com atividades de lazer e convivência para as crianças e as famílias da comunidade.