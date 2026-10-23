Com “feriadão” à vista, Governo adianta salário em MS

Estado paga na sexta-feira (30); servidores da Capital recebem em 9 de novembro

O Governo de Mato Grosso do Sul decidiu antecipar o salário de outubro para os servidores estaduais, porque até o contracheque merece aproveitar o feriadão. O depósito será feito na quinta-feira (29), com saque disponível na sexta (30). São cerca de 84 mil servidores beneficiados, com uma folha líquida de R$ 532,6 milhões.

Para quem vive contando os dias até o pagamento, a notícia chega como música aos ouvidos.

Na Capital, a paciência também entra em folha

Já os servidores municipais de Campo Grande terão de esperar até 9 de novembro para receber. A prefeitura segue o calendário oficial, enquanto o funcionalismo estadual poderá curtir a folga com o salário na conta. No fim das contas, uns vão aproveitar o feriadão com dinheiro no bolso; outros terão de exercitar a paciência e torcer para que as contas também aceitem esperar.

Afinal, boleto não tira folga, nem respeita calendário de feriado.