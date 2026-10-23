Nova entrega da CNH será por Sedex e documento que retornar ficará nos Correios

A partir de segunda-feira (29), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) passa a enviar a CNH pelos Correios por meio do serviço de Sedex. A medida beneficia milhares de motoristas, considerando que o órgão emite entre 10 e 15 mil documentos impressos todos os meses. Com a mudança, o processo de entrega ganha agilidade e oferece mais comodidade ao cidadão, que passa a receber o documento diretamente em sua residência com prazos reduzidos.

Para garantir que o cidadão receba a habilitação sem complicações, o fluxo de devolução também foi reestruturado. Os documentos que retornarem por falta de recebedor ficarão reunidos na central dos Correios localizada na rua Calógeras, em Campo Grande. Essa centralização em um endereço de fácil acesso simplifica a retirada presencial. “A CNH permanece nessa unidade por até 30 dias corridos. Após esse período, o documento é reenviado por carta registrada, modalidade que permite a entrega na caixa de correio sem a necessidade de assinatura do proprietário, desde que o local seja seguro”, explica Evelyn Reis Campagna – Gerente de Registro de Condutores e Coordenação do Renach.

Se a entrega falhar novamente por endereço insuficiente ou mudança do morador, o documento retorna ao Detran para a atualização cadastral. Cerca de 800 documentos voltam ao órgão mensalmente por não localização do destinatário. Atualmente, o Detran acumula mais de 11 mil habilitações retidas, que passarão por análise de restrições ou validade antes do reenvio, ação que ainda terá cronograma divulgado.

No interior do Estado, as carteiras de habilitação também passam a ser distribuídas via Sedex. A única diferença no procedimento é o fluxo de retorno das entregas não concluídas. Caso o carteiro não encontre o morador, os documentos continuam sendo reencaminhados para as agências locais do Detran de cada município, onde ficam disponíveis para a retirada presencial pelo titular.

Consulta pelo Whatsapp

Os motoristas podem se informar, através do WhatsApp, sobre o local em que está a CNH que não foi entregue. Basta adicionar a assistente virtual Glória do Detran-MS, com o número 3368-0500 e solicitar o rastreio.