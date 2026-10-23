Ocupação hoteleira cresce e chega a 59% em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A ocupação hoteleira de Campo Grande cresceu consecutivamente entre julho e setembro de 2026, passando de 55,53% para 59%, segundo dados do Observatório de Turismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). O avanço indica aumento na demanda por hospedagem na Capital, em um período marcado pela realização de eventos que atraíram visitantes.

Entre as programações realizadas no período estão a Marcha para Jesus, o Imersão Sem Limites – Método EVO e o Maximize Summit. Eventos desse porte contribuem para movimentar o fluxo de visitantes e ampliar a demanda por serviços como hospedagem, alimentação e comércio.

Outro indicador destacado pela pesquisa é o tempo de permanência dos turistas: 36,48% dos visitantes ficam cinco dias ou mais em Campo Grande. O dado aponta oportunidades para ampliar a oferta de experiências turísticas e incentivar os visitantes a conhecer diferentes atrativos da cidade, contribuindo para movimentar a economia local.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o monitoramento dos indicadores é fundamental para orientar o planejamento do setor.

“Os dados nos ajudam a compreender o comportamento dos visitantes e identificar oportunidades para fortalecer o turismo em Campo Grande. A partir dessas informações, podemos planejar ações, valorizar nossos atrativos e incentivar que os turistas permaneçam mais tempo na cidade, movimentando a economia local”, afirma.

Monitoramento do turismo

O Observatório de Turismo acompanha indicadores como ocupação hoteleira, valores das diárias e perfil dos visitantes. A coleta reúne informações fornecidas pelos meios de hospedagem e dados obtidos por meio de pesquisas realizadas em pontos turísticos, como o Bioparque Pantanal, o Mercadão Municipal e o Parque das Nações Indígenas.

As informações contribuem para o planejamento turístico e a formulação de políticas públicas, permitindo identificar oportunidades e orientar ações para fortalecer Campo Grande como destino turístico.

A pesquisa completa pode ser acessada [aqui].

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