Corpo de homem é encontrado boiando na Lagoa Maior em Três Lagoas

O corpo de uma pessoa, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, em Três Lagoas, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande, no início da tarde desta sexta-feira (23). A vítima ainda não foi identificada.

Segundo informações divulgadas pelo repórter Tavinho Augusto, conhecido como O Repórter do Povo, o corpo foi localizado em um dos principais cartões-postais do município.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis ferimentos ou sinais de violência. Também não há confirmação sobre as circunstâncias da morte ou como o corpo foi parar na lagoa. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.

fonte: topmidianews