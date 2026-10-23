Corpo de homem é encontrado boiando na Lagoa Maior em Três Lagoas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O corpo de uma pessoa, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, em Três Lagoas, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande, no início da tarde desta sexta-feira (23). A vítima ainda não foi identificada.

Segundo informações divulgadas pelo repórter Tavinho Augusto, conhecido como O Repórter do Povo, o corpo foi localizado em um dos principais cartões-postais do município.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis ferimentos ou sinais de violência. Também não há confirmação sobre as circunstâncias da morte ou como o corpo foi parar na lagoa. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.

fonte: topmidianews

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Chuva derruba a rotina e põe equipes da Prefeitura nas ruas

Milton - 0
Órgão alerta para alagamentos e árvores durante temporais e reforça o telefone 199 O temporal de quinta-feira (15) deixou serviço para a Prefeitura de Campo...
Leia mais

Zé Teixeira celebra os 50 anos e a expansão da Unigran em MS

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou nesta terça-feira (20) uma moção de congratulação em reconhecimento ao impacto histórico e educacional da Unigran, que...
Leia mais

Agetran orienta motoristas sobre rotas alternativas durante obras na Euler 

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os motoristas que circulam pela região do cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com a...
Leia mais

Professoras da Rede Estadual realizam catalogação do artesanato Guarani em Dourados

ANELISE PEREIRA - 0
Duas professoras da Rede Estadual de Ensino - Lucimeire Brandão e Sueli de Souza Zaurisio, realizaram uma Catalogação da Produção Artesanal Guarani em Dourados....
Leia mais