Outubro Rosa leva prevenção e acolhimento às servidoras da Sesau

Cuidar de quem dedica a rotina ao atendimento da população é a proposta da ação Gersau Delas, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nos dias 22 e 23 de outubro, na sede da secretaria, em Campo Grande. Integrada à campanha Outubro Rosa, a iniciativa oferece às servidoras atendimentos, exames preventivos e orientações sobre a saúde da mulher, reforçando a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce.

Organizada pela Gerência de Saúde do Servidor (Gersau), em parceria com a Gerência de Educação e Atenção Psicossocial (GEAPS), a programação inclui atendimento ginecológico, exame clínico das mamas, agendamento de mamografia, teste de visão, avaliação por bioimpedância, além de outras atividades.

Para a gerente de Saúde da Gersau, Jeanne Morais, a iniciativa representa uma oportunidade de incentivar a prevenção e fortalecer o acolhimento das profissionais que atuam diariamente no serviço público.

“É um evento em que as mulheres se sentem acolhidas e cuidadas. Conseguimos promover a saúde, identificar algumas patologias e atuar na prevenção. Quando conseguimos identificar precocemente uma doença, como o câncer, isso já é um ganho muito grande para nós”, destaca Jeanne.

Informação e cuidado

Além dos atendimentos, as servidoras participaram de palestras com especialistas sobre temas relacionados à saúde feminina. Na quinta-feira (22), a médica Maristela Vargas ministrou a palestra “Muito além da balança: saúde da mulher na era das canetas emagrecedoras”.

Durante a apresentação, ela chamou a atenção para a importância de avaliar a saúde de forma integral.

Nesta sexta-feira (23), a programação abordou a saúde da mulher no climatério e na menopausa, fases marcadas por mudanças hormonais que podem afetar o sono, o humor, o metabolismo e a qualidade de vida. A proposta é ampliar o acesso à informação e ajudar as servidoras a reconhecer as transformações do próprio corpo, incentivando a busca por acompanhamento profissional quando necessário.

Para Maria Eliane Garcet, de 49 anos, servidora da Sesau, participar da iniciativa foi uma oportunidade de se sentir acolhida e reservar um momento para cuidar da própria saúde.

“É muito satisfatório. Gostei muito e me senti acolhida”, conta.

A iniciativa busca incorporar o autocuidado à rotina das servidoras, incentivando a realização de exames preventivos e a procura por atendimento diante de alterações ou dúvidas sobre a saúde. Mais do que uma mobilização durante o Outubro Rosa, a proposta da Sesau é estimular uma cultura permanente de prevenção e cuidado, contribuindo também para o bem-estar das profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.