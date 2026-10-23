Projetos do Pictec recebem 41 prêmios na Feira Estadual de Tecnologia e Ciências

Os estudantes do PICTEC (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica) conquistaram 41 prêmios na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS) 2026, realizada entre 18 e 21 de outubro, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Ao todo, 35 projetos apoiados pelo Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS), foram contemplados, com 32 colocações premiações e nove reconhecimentos especiais.

No total, participaram do evento 100 projetos científicos financiados pelo PICTEC, com 469 bolsistas de 26 municípios sul-mato-grossenses. Na premiação, os estudantes conquistaram oito primeiros lugares, oito segundos, oito terceiros e oito quartos lugares, distribuídos por oito áreas do conhecimento.

As equipes também receberam credenciais para outras feiras científicas, premiações e menções honrosas. Entre os reconhecimentos estão vagas para a FEBIC 2027 e a MOCICA 2027, além da seleção de cinco projetos para a Expedição Científica Pantanal Cerrado.

Entre os destaques está o projeto Mapeamento Digital dos Territórios de Saberes Ofayé: Inovação e Inclusão Social nos Espaços Urbanos, desenvolvido por estudantes da Escola Estadual Adilson Alves da Silva, de Brasilândia. A pesquisa conquistou o primeiro lugar em Ciências Humanas na Premiação FETECMS/Fundect e recebeu uma credencial para participar da FEBIC 2027.

Orientados pela professora Marciana Santiago de Oliveira, os estudantes Isabela Chicotti Rodrigues da Silva, Leonardo de Melo Silva, Mayquiely Gonçalves Rodrigues e Sidney Eliandes de Souza desenvolveram uma pesquisa sobre a história e a cultura do povo indígena Ofayé, envolvendo a comunidade local e a produção de placas de identificação em português e na língua indígena.

Outros oito projetos apoiados pelo PICTEC receberam reconhecimentos especiais na FETECMS 2026. O projeto Desenvolvimento inicial de mudas de cana-de-açúcar inoculadas com bactérias diazotróficas endofíticas e adubação nitrogenada, de Ponta Porã, conquistou credencial para a MOCICA 2027. Já o Concreto 4.0, de Campo Grande, recebeu a Premiação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, concedida pelo Grupo Arandú.

Cinco projetos foram contemplados com a Expedição Científica Pantanal Cerrado, sendo: Dinâmica Sazonal da Avifauna em Vila Rica, de Vicentina; Efeitos da ausência de polinizadores sobre a produção e qualidade de frutos da berinjela, de Aquidauana; Levantamento dos desafios das Rádio Escolas Estaduais em Campo Grande, da Capital; Pomar Escolar: Monitoramento e Produção Sustentável de Mudas Frutíferas, de Ivinhema; e Produção de Mudas Nativas e Frutíferas e seu Potencial Uso na Arborização Urbana, de Dourados.

O projeto Jogo Educativo de Astronomia como Ferramenta de Divulgação Científica para Alunos do Ensino Médio, de Campo Grande, recebeu menção honrosa do Museu de Ciência e Tecnologia da UFMS.

Premiação

Na área de Ciências Agrárias, o primeiro lugar ficou com o projeto Subsolagem e semeadura direta: avaliação dos atributos físicos do solo em sistemas de rotação e sucessão de culturas, desenvolvido por estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Ponta Porã, sob orientação do professor Renato Teodoro de Lima. A pesquisa aborda as características físicas do solo em diferentes sistemas de cultivo agrícola.

Em Ciências Biológicas, a equipe da Escola Estadual Jan Antonin Bata, de Batayporã, conquistou o primeiro lugar com o projeto Biopapel: sacolas sustentáveis de folhas secas da árvore oiti para redução do lixo plástico. Orientada pelo professor Luiz Henrique da Silva Santana, a pesquisa propõe o aproveitamento de folhas secas para a produção de sacolas sustentáveis.

Na área de Ciências da Saúde, o primeiro lugar foi conquistado pela Escola Estadual Marechal Rondon, de Nova Andradina, com o projeto Estratégias para combater a resistência bacteriana a antibióticos apresentadas por meio de jogos de tabuleiro e digitais. A pesquisa, orientada pela professora Daniele Fabiana Glaeser, utiliza jogos educativos para abordar a resistência bacteriana aos antibióticos.

Em Ciências Exatas e da Terra, estudantes da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, de Campo Grande, conquistaram o primeiro lugar com o projeto Educação Financeira Digital: Plataforma Interativa para Jovens. Orientado pelo professor Ailton Junior Santana Lopes, o trabalho apresenta uma ferramenta digital voltada à educação financeira.

Na área de Ciências Sociais Aplicadas, o primeiro lugar ficou com outro projeto da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, intitulado Levantamento dos desafios das Rádio Escolas Estaduais em Campo Grande – MS. Sob orientação da professora Suelem Martini Assmann, a pesquisa investiga os desafios das rádios escolares da rede estadual de ensino.

Em Engenharias, a equipe do IFMS Campus Campo Grande conquistou o primeiro lugar com o projeto Avaliação de uma máquina para o processamento do baru (Dipteryx alata). A pesquisa, orientada pelo professor Fabiano Pagliosa Branco, tem como objeto de estudo uma máquina destinada ao processamento do fruto do Cerrado.

Em Linguística, Letras e Artes, o primeiro lugar foi conquistado por estudantes da Escola Estadual Felipe Orro, de Aquidauana, com o projeto Educação Menstrual e Igualdade de Gênero: Tecnologias Sociais e Assistidas para a Promoção da Saúde e Cidadania na Escola Estadual Felipe Orro. Orientado pela professora Pâmella Lopes Ferreira de Oliveira, o trabalho aborda a educação menstrual, a igualdade de gênero e a utilização de tecnologias sociais e assistidas no ambiente escolar.

PICTEC

Para garantir a participação dos bolsistas na FETECMS, a Fundect custeou transporte, hospedagem e alimentação de estudantes do interior do Estado. No caso dos participantes do IFMS, o transporte foi realizado pela própria instituição, com alimentação subsidiada pela Fundação. Os estudantes de Campo Grande também receberam apoio para alimentação.

O diretor-científico da Fundect, Saulo Gomes Moreira, destacou que a participação dos bolsistas e os resultados conquistados representam um incentivo à formação de novos pesquisadores.

“Acima de tudo, todos os participantes são os grandes premiados. O prêmio é pra sociedade sul-mato-grossense, que recebe esse desenvolvimento de novos estudantes, novos cientistas pra Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A participação da Fundação contou ainda com o Fundect Cast, iniciativa realizada com o projeto Mídia Ciência, que abriu espaço para que os estudantes apresentassem suas pesquisas em formato de podcast, compartilhando experiências e conhecimentos desenvolvidos durante a iniciação científica.

O PICTEC é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, executada pela Fundect, que incentiva a pesquisa científica e tecnológica entre estudantes da Educação Básica. Na quinta edição, lançada em 2025, foram investidos R$ 7,5 milhões em bolsas para 1.000 estudantes e 250 professores orientadores, responsáveis pelo desenvolvimento de 250 projetos. Os estudantes recebem bolsas mensais de R$ 400 e os professores, de R$ 800, durante 12 meses. Ao longo de cinco edições, o programa acumula R$ 24,7 milhões em investimentos, 850 projetos apoiados e 4.250 bolsas concedidas.