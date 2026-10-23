SES organiza estratégia para agilizar diagnóstico e tratamento do câncer de boca em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) organiza a Linha de Cuidado do Câncer de Boca em Mato Grosso do Sul, para qualificar a identificação de lesões suspeitas, agilizar o diagnóstico e integrar o atendimento aos pacientes. A estratégia envolve a atuação dos profissionais da rede, a definição de fluxos e o uso de ferramenta (TeleEstomato/MS), que permite o apoio especializado à distância.

A iniciativa ganha destaque neste período em que o Dia do Dentista, celebrado em 25 de outubro, antecede o Novembro Bordô, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca. A atuação dos cirurgiões-dentistas é fundamental para reconhecer alterações na cavidade bucal e orientar os pacientes sobre a necessidade de investigação.

Doença atinge principalmente homens

Entre 2023 e 2026, foram registrados 172 óbitos por câncer de boca em Mato Grosso do Sul, sendo 141 entre homens, que representam 82% dos registros. Os dados de 2025 e 2026 são preliminares e podem sofrer alterações.

Entre 2023 e 2025, foram registrados 417 casos de câncer de lábio e cavidade oral em residentes de Mato Grosso do Sul. Desse total, 312 ocorreram em homens e 105 em mulheres.

De acordo com a estimativa do Inca (Instituto Nacional de Câncer) para o triênio 2026-2028 apresentada pela área técnica, o câncer de boca será o quinto mais prevalente entre os homens em Mato Grosso do Sul.

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, a atenção aos sinais e a procura pelos serviços de saúde são fundamentais para reduzir os impactos da doença.

“O diagnóstico precoce é fundamental para que o paciente tenha acesso ao tratamento no momento adequado. Por isso, nosso trabalho envolve tanto a orientação da população quanto a organização da rede, para que o profissional consiga identificar uma lesão suspeita, encaminhar o paciente e garantir a continuidade do cuidado”.

Feridas na boca ou nos lábios que não cicatrizam em até 15 dias, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, sangramentos sem causa conhecida, nódulos ou caroços no pescoço e rouquidão persistente estão entre os sinais que precisam ser investigados. Em casos mais avançados, podem surgir dificuldades para falar, mastigar ou engolir.

Entre as medidas de prevenção estão não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, proteger-se da exposição solar prolongada e manter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. O INCA também recomenda a vacinação contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

Tecnologia apoia profissionais nos municípios

Quando há suspeita de câncer, a biópsia pode ser realizada no próprio município e a amostra encaminhada ao laboratório de patologia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que mantém parceria com o Estado. O laudo é inserido no aplicativo, evitando que o paciente precise se deslocar para buscar o resultado. Nos casos positivos, o encaminhamento segue para o oncologista e a atenção hospitalar.

Para o coordenador de Saúde Bucal da SES, Lucas Moura, a estratégia é especialmente importante para apoiar profissionais que atuam nos municípios do interior.

“A teleestomatologia vem justamente para apoiar o profissional que está na ponta, especialmente nos municípios onde existe dificuldade de acesso a especialistas. Com a tecnologia, ele consegue discutir a lesão, avaliar a necessidade de biópsia e definir como conduzir aquele caso”.

Lucas destaca que a prevenção também depende da procura pelos serviços de saúde, especialmente entre os homens.

“O mais importante quando falamos em câncer de boca é a prevenção e o diagnóstico precoce. É fundamental que o paciente procure um profissional de saúde o quanto antes para fazer uma avaliação da cavidade bucal e verificar se existe alguma lesão suspeita”.

Novembro Bordô

A abertura do Novembro Bordô, mês dedicado à prevenção do câncer de boca, será realizada no dia 4 de novembro, no auditório da ABO-MS (Associação Brasileira de Odontologia – Seção Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Liberdade, 836, em Campo Grande. O evento integra a Semana de Prevenção ao Câncer de Boca, promovida pela Comissão de Câncer de Boca do CRO/MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul).

A programação é voltada a coordenadores de Saúde Bucal dos municípios, cirurgiões-dentistas, estudantes de Odontologia, profissionais de saúde do SUS, gestores e demais representantes da área. A iniciativa tem como objetivos ampliar o conhecimento sobre prevenção e diagnóstico precoce, qualificar os profissionais para identificar lesões suspeitas e orientar o manejo adequado dos casos, além de promover a integração da rede de atenção à saúde bucal.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://doity.com.br/semana- de-prevencao-ao-cancer-do- boca-croms . A programação completa será divulgada em breve.

Atenção a partir dos 50 anos

Entre os óbitos registrados no Estado de 2023 a 2026, 101 ocorreram entre pessoas de 50 a 69 anos, correspondendo a 58,7% do total. A faixa de 60 a 69 anos concentrou 55 registros, seguida pela de 50 a 59 anos, com 46.

A SES orienta que pessoas com alterações persistentes na boca procurem uma unidade de saúde para avaliação. O exame clínico realizado por cirurgião-dentista permite identificar alterações que precisam de investigação.