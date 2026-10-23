Odilon Ribeiro defende Zona Franca e obras de infraestrutura para o Pantanal

Propostas priorizam atração de indústrias, turismo e a nova BR-419

A criação da Zona Franca do Pantanal, a aceleração das obras de pavimentação da BR-419 e a desburocratização dos licenciamentos ambientais para o turismo regional formam o eixo central das propostas defendidas pelo deputado estadual eleito Odilon Ribeiro (PL). Em entrevista concedida nesta terça-feira (20) ao programa Tribuna Livre, da rádio Capital 95 FM, o ex-prefeito de Aquidauana detalhou suas metas de mandato para atrair indústrias, gerar empregos e superar o histórico isolamento econômico do Sudoeste sul-mato-grossense e das áreas pantaneiras.

Inspirado no regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, Odilon pretende apresentar já no início de sua legislatura na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) um projeto de lei focado em incentivos fiscais e tributários. O objetivo é tornar os municípios da calha pantaneira, como Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, atrativos para a instalação de grandes empreendimentos, a exemplo de indústrias do setor de celulose e transformação. Para Odilon Ribeiro, regiões sujeitas a rígidas regras ambientais necessitam de mecanismos de compensação que equilibrem a preservação com a prosperidade social, garantindo renda e oportunidades de trabalho para a população local.

Essa atração de investimentos privados, contudo, depende diretamente de soluções para os gargalos logísticos do Estado, sendo a conclusão da BR-419 a principal infraestrutura destacada. A rodovia, que recebe aportes da bancada federal, é tratada pelo deputado eleito como um divisor de águas para alterar o posicionamento geoeconômico da região. Com o encerramento das obras, Aquidauana deixará de figurar como um ponto de “fim de linha” para se consolidar como um corredor estratégico de integração entre o Norte, o Sudoeste e a Rota Bioceânica rumo ao Oceano Pacífico.

Paralelamente ao desenvolvimento industrial e logístico, o fortalecimento da economia regional passa por explorar todo o potencial turístico de polos como os distritos de Camisão, Palmeiras e Piraputanga. A pauta engloba desde o estímulo ao turismo de aventura, observação de aves, caiaque, boia-cross e pesca esportiva até projetos voltados ao Morro do Paxixi, onde a prefeitura adquiriu 49 hectares para planejar a construção de mirantes, ciclovias e até um teleférico via parcerias público-privadas. No entanto, Ribeiro advertiu que a consolidação dessas iniciativas exige simplificação e celeridade nos processos ambientais estaduais, criticando travas burocráticas que hoje inibem novos empreendimentos.

Ao defender a necessidade urgente de integrar a preservação ambiental do Pantanal ao desenvolvimento socioeconômico da população local, o deputado estadual eleito Odilon Ribeiro (PL) destacou que a região precisa de políticas públicas arrojadas para superar entraves históricos e atrair grandes investimentos.

“Nossa região pantaneira não pode continuar presa ao isolamento ou ser tratada como se estivesse à margem do desenvolvimento do nosso Estado. Precisamos de mecanismos inteligentes, como a Zona Franca do Pantanal, que deem incentivos tributários para quem quer gerar empregos aqui, aliados à conclusão definitiva da BR-419, que vai nos transformar em um verdadeiro corredor logístico. Preservar o Pantanal é fundamental, mas precisamos dar condições dignas e oportunidades reais para a nossa gente viver, trabalhar e prosperar”, finalizou Odilon Ribeiro.