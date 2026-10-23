Petrobras ganha fôlego com adiamento do Gas Release

ANP remarca audiência para novembro e dá mais tempo para discutir venda compulsória de gás

Milton
Publicado por Milton
Foto: Geraldo Falcão / Agência Petrobras

Petrobras teme efeitos sobre investimentos e questiona benefícios duradouros da proposta

A ANP adiou para 19 de novembro de 2026 a audiência pública sobre o Gas Release, programa que prevê obrigar a Petrobras a vender parte do gás natural que controla. Pelo visto, até a concorrência precisa de mais tempo para entrar em campo.

A estatal comemorou a mudança, defendendo uma discussão mais cuidadosa sobre os impactos da medida. Afinal, quando o assunto mexe com o mercado, ninguém quer decidir no calor do momento principalmente quem terá de abrir a torneira.

Disputa pelo mercado de gás esquenta nos bastidores

A proposta prevê leilões de gás com regras definidas pela agência reguladora. A intenção é aumentar a concorrência, mas a Petrobras argumenta que apenas redistribuir volumes existentes não garante preços menores nem benefícios duradouros aos consumidores.

A companhia também alerta para possíveis prejuízos aos investimentos e à expansão da oferta. Enquanto reguladores tentam abrir espaço para novos concorrentes, a disputa mostra que, no mercado do gás, até a concorrência precisa negociar espaço antes de acender o fogo.

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