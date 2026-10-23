Agendão cultural: fim de semana tem feiras, música, teatro e eventos gratuitos ao público

O fim de semana terá opções de lazer e cultura em Mato Grosso do Sul, com feiras gastronômicas, apresentações musicais, exposições, contação de histórias, eventos para crianças e encontros culturais. A programação ocorre de sexta-feira (23) a domingo (25), em Campo Grande e no interior. Na próxima semana, o Festival Curta Campo Grande também movimenta a Capital com produções nacionais e internacionais.

Campo Grande

Sexta-feira (23)

Bosque Degust – 2ª edição

O estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês recebe a segunda edição da feira gastronômica Bosque Degust, com pratos doces e salgados, expositores de artesanato e apresentações musicais. Na sexta-feira, o show será de Fernando Morreu. A programação continua no sábado, com a BurnOut Band.

Horário: das 17h às 22h.

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Entrada: gratuita. Consumo pago.

Exposição “Identidade e Arte”

A Casa do Artesão recebe a exposição Identidade e Arte, com obras de quatro artesãos que valorizam a cultura regional e a criatividade. A programação também inclui demonstrações dos processos criativos dos artistas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 14h.

Local: Casa do Artesão, Avenida Calógeras, 2.050.

Entrada: gratuita.

Performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes”

O Sesc Teatro Prosa recebe a educadora popular Tina Ribeiro, do Piauí, para uma apresentação do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. A atividade integra a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e aborda os saberes populares e a ancestralidade das mulheres quilombolas.

Horário: 19h.

Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200.

Entrada: gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.

Exposição “Caminhos do Gesto”

O artista visual Murilo Rodrigues apresenta obras que convidam o público a refletir sobre a cultura brasileira por meio de diferentes perspectivas, com referências às raízes, à história e à identidade. A exposição segue aberta à visitação até 31 de outubro.

Horário: das 7h30 às 13h30.

Local: Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, na Esplanada Ferroviária.

Entrada: gratuita.

O Baile Todo

A Capivas Cervejaria recebe a festa O Baile Todo, com discotecagem dos DJs Ladyafroo e TGB. A programação destaca o funk dos anos 2000, com foco na pista de dança.

Horário: 17h.

Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079.

Entrada: gratuita.

“Muito Além do Acorde” – exposição final

O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul recebe a etapa final da exposição Muito Além do Acorde, relacionada aos 92 hinos do concurso de 1978.

Horário: abertura às 18h.

Local: Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul.

Recital “Grandes Sucessos Escala – 2ª edição”

O Teatro Aracy Balabanian recebe o recital Grandes Sucessos Escala, com apresentação prevista para o início da noite.

Horário: das 19h às 19h30.

Local: Teatro Aracy Balabanian.

Entrada: gratuita, com reserva.

Sábado (24)

Desapega CG

O Armazém Cultural recebe mais uma edição do Desapega CG, evento que reúne mais de 50 brechós e cerca de 18 mil itens à venda. O público encontrará roupas de grife, peças infantis, acessórios e artigos de decoração.

Horário: das 8h às 16h.

Local: Armazém Cultural, Avenida Calógeras, 3.065.

Entrada: gratuita.

Bosque Degust – 2ª edição

A feira gastronômica continua no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, com pratos doces e salgados, artesanato e música ao vivo. No sábado, a apresentação será da BurnOut Band.

Horário: das 17h às 22h.

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Entrada: gratuita. Consumo pago.

Contação de histórias “Nem muito longe, nem muito perto daqui”

A autora Camila Costa, do Rio de Janeiro, participa do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, no Sesc Teatro Prosa. A apresentação integra a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e reúne histórias de diferentes origens, com ritmos e elementos da cultura brasileira.

Horário: 16h.

Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200.

Entrada: gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.

Feira Mixturô

A Praça do Peixe recebe mais uma edição da Feira Mixturô, com gastronomia, artesanato, cultura e economia criativa. A programação musical terá apresentação de Otávio Gonzales.

Horário: das 17h às 22h.

Local: Praça do Peixe, Avenida Bom Pastor.

Entrada: gratuita.

Feira de São Bento

A Feira de São Bento reúne gastronomia, artesanato, empreendedorismo e espaço kids. A programação musical terá apresentação de Rafa Granelli.

Horário: das 18h às 22h.

Local: Praça República do Líbano, Jardim São Bento.

Entrada: gratuita. Evento pet friendly.

Feira Criativa Obá

O Campo do Pioneiros recebe mais uma edição da Feira Criativa Obá, com atrações musicais de Luiz Matos, Helder, Siumara Queiroz e Beca Rodrigues. A programação reúne música, arte, cultura e criatividade.

Horário: a partir das 17h.

Local: Campo do Pioneiros, Avenida Joana Darc, 954.

Teatro no Bosque está na programação de domingo (Foto: Divulgação/Shopping Bosque dos Ipês)

Domingo (25)

Feira da Lagoa

A Feira da Lagoa reúne gastronomia, artesanato, música e atrações culturais. A programação musical terá shows de Lauren Cury, Tribo 67 e DJ Caio Green.

Horário: das 16h às 22h.

Local: Lagoa Itatiaia.

Entrada: gratuita.

Disco na Rua

O projeto do DJ Julio Prodigy convida o público a levar discos de vinil guardados em casa para montar uma playlist coletiva e ouvir as músicas ao vivo. A proposta é compartilhar coleções e descobrir novos sons.

Horário: 17h.

Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079.

Entrada: gratuita.

Teatro no Bosque – Histórias e Canções

O projeto Teatro no Bosque apresenta Histórias e Canções, com programação voltada ao público infantil.

Horário: 16h.

Local: Shopping Bosque dos Ipês.

Entrada: gratuita.

De segunda-feira (26) a sábado (31)

Festival Curta Campo Grande

Campo Grande recebe o Festival Curta Campo Grande, com cerca de 60 produções nacionais e internacionais. A programação inclui mostras competitivas e paralelas, reunindo histórias de diferentes lugares por meio do cinema de curta-metragem.

Local: Estação Teatro do Mundo.

Entrada: gratuita.

Mundo Novo

Sexta-feira (23)

Sesc Praça Viva

O Sesc MS promove uma tarde de lazer e diversão na Praça Oscar Zandavalli, com músicas, dança, coreografias, brincadeiras em família, jogos em equipe e jogos clássicos das décadas de 1970 a 2000.

Horário: das 15h às 18h.

Local: Praça Oscar Zandavalli, Mundo Novo.

Entrada: gratuita.

Dourados

Sábado (24)

8º Encontro Mensal do Automóvel Clube de Dourados

O estacionamento do supermercado Comper recebe o 8º Encontro Mensal do Automóvel Clube de Dourados.

Horário: das 16h às 20h.

Local: estacionamento do Comper, Dourados.

Entrada: gratuita.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS