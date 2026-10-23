Agendão cultural: fim de semana tem feiras, música, teatro e eventos gratuitos ao público

O fim de semana terá opções de lazer e cultura em Mato Grosso do Sul, com feiras gastronômicas, apresentações musicais, exposições, contação de histórias, eventos para crianças e encontros culturais. A programação ocorre de sexta-feira (23) a domingo (25), em Campo Grande e no interior. Na próxima semana, o Festival Curta Campo Grande também movimenta a Capital com produções nacionais e internacionais.
Campo Grande
Sexta-feira (23)
Bosque Degust – 2ª edição
O estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês recebe a segunda edição da feira gastronômica Bosque Degust, com pratos doces e salgados, expositores de artesanato e apresentações musicais. Na sexta-feira, o show será de Fernando Morreu. A programação continua no sábado, com a BurnOut Band.
Horário: das 17h às 22h.
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.
Entrada: gratuita. Consumo pago.
Exposição “Identidade e Arte”
A Casa do Artesão recebe a exposição Identidade e Arte, com obras de quatro artesãos que valorizam a cultura regional e a criatividade. A programação também inclui demonstrações dos processos criativos dos artistas.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 14h.
Local: Casa do Artesão, Avenida Calógeras, 2.050.
Entrada: gratuita.
Performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes”
O Sesc Teatro Prosa recebe a educadora popular Tina Ribeiro, do Piauí, para uma apresentação do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. A atividade integra a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e aborda os saberes populares e a ancestralidade das mulheres quilombolas.
Horário: 19h.
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200.
Entrada: gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.
Exposição “Caminhos do Gesto”
O artista visual Murilo Rodrigues apresenta obras que convidam o público a refletir sobre a cultura brasileira por meio de diferentes perspectivas, com referências às raízes, à história e à identidade. A exposição segue aberta à visitação até 31 de outubro.
Horário: das 7h30 às 13h30.
Local: Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, na Esplanada Ferroviária.
Entrada: gratuita.
O Baile Todo
A Capivas Cervejaria recebe a festa O Baile Todo, com discotecagem dos DJs Ladyafroo e TGB. A programação destaca o funk dos anos 2000, com foco na pista de dança.
Horário: 17h.
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079.
Entrada: gratuita.
“Muito Além do Acorde” – exposição final
O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul recebe a etapa final da exposição Muito Além do Acorde, relacionada aos 92 hinos do concurso de 1978.
Horário: abertura às 18h.
Local: Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul.
Recital “Grandes Sucessos Escala – 2ª edição”
O Teatro Aracy Balabanian recebe o recital Grandes Sucessos Escala, com apresentação prevista para o início da noite.
Horário: das 19h às 19h30.
Local: Teatro Aracy Balabanian.
Entrada: gratuita, com reserva.
Sábado (24)
Desapega CG
O Armazém Cultural recebe mais uma edição do Desapega CG, evento que reúne mais de 50 brechós e cerca de 18 mil itens à venda. O público encontrará roupas de grife, peças infantis, acessórios e artigos de decoração.
Horário: das 8h às 16h.
Local: Armazém Cultural, Avenida Calógeras, 3.065.
Entrada: gratuita.
Bosque Degust – 2ª edição
A feira gastronômica continua no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, com pratos doces e salgados, artesanato e música ao vivo. No sábado, a apresentação será da BurnOut Band.
Horário: das 17h às 22h.
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.
Entrada: gratuita. Consumo pago.
Contação de histórias “Nem muito longe, nem muito perto daqui”
A autora Camila Costa, do Rio de Janeiro, participa do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, no Sesc Teatro Prosa. A apresentação integra a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e reúne histórias de diferentes origens, com ritmos e elementos da cultura brasileira.
Horário: 16h.
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200.
Entrada: gratuita, com retirada antecipada pelo Sympla.
Feira Mixturô
A Praça do Peixe recebe mais uma edição da Feira Mixturô, com gastronomia, artesanato, cultura e economia criativa. A programação musical terá apresentação de Otávio Gonzales.
Horário: das 17h às 22h.
Local: Praça do Peixe, Avenida Bom Pastor.
Entrada: gratuita.
Feira de São Bento
A Feira de São Bento reúne gastronomia, artesanato, empreendedorismo e espaço kids. A programação musical terá apresentação de Rafa Granelli.
Horário: das 18h às 22h.
Local: Praça República do Líbano, Jardim São Bento.
Entrada: gratuita. Evento pet friendly.
Feira Criativa Obá
O Campo do Pioneiros recebe mais uma edição da Feira Criativa Obá, com atrações musicais de Luiz Matos, Helder, Siumara Queiroz e Beca Rodrigues. A programação reúne música, arte, cultura e criatividade.
Horário: a partir das 17h.
Local: Campo do Pioneiros, Avenida Joana Darc, 954.
Domingo (25)
Feira da Lagoa
A Feira da Lagoa reúne gastronomia, artesanato, música e atrações culturais. A programação musical terá shows de Lauren Cury, Tribo 67 e DJ Caio Green.
Horário: das 16h às 22h.
Local: Lagoa Itatiaia.
Entrada: gratuita.
Disco na Rua
O projeto do DJ Julio Prodigy convida o público a levar discos de vinil guardados em casa para montar uma playlist coletiva e ouvir as músicas ao vivo. A proposta é compartilhar coleções e descobrir novos sons.
Horário: 17h.
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079.
Entrada: gratuita.
Teatro no Bosque – Histórias e Canções
O projeto Teatro no Bosque apresenta Histórias e Canções, com programação voltada ao público infantil.
Horário: 16h.
Local: Shopping Bosque dos Ipês.
Entrada: gratuita.
De segunda-feira (26) a sábado (31)
Festival Curta Campo Grande
Campo Grande recebe o Festival Curta Campo Grande, com cerca de 60 produções nacionais e internacionais. A programação inclui mostras competitivas e paralelas, reunindo histórias de diferentes lugares por meio do cinema de curta-metragem.
Local: Estação Teatro do Mundo.
Entrada: gratuita.
Mundo Novo
Sexta-feira (23)
Sesc Praça Viva
O Sesc MS promove uma tarde de lazer e diversão na Praça Oscar Zandavalli, com músicas, dança, coreografias, brincadeiras em família, jogos em equipe e jogos clássicos das décadas de 1970 a 2000.
Horário: das 15h às 18h.
Local: Praça Oscar Zandavalli, Mundo Novo.
Entrada: gratuita.
Dourados
Sábado (24)
8º Encontro Mensal do Automóvel Clube de Dourados
O estacionamento do supermercado Comper recebe o 8º Encontro Mensal do Automóvel Clube de Dourados.
Horário: das 16h às 20h.
Local: estacionamento do Comper, Dourados.
Entrada: gratuita.
Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS