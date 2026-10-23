Com desenvolvimento econômico e social, MS avança em oferta de emprego e melhoria da renda

Com políticas públicas eficazes e transformadoras para a população, Mato Grosso do Sul se consolida com desenvolvimento econômico e social, que impulsionam avanços em áreas estratégicas. No ranking dos estados com menor desigualdade de renda, de acordo com o CLP (Centro de Liderança Pública), o Estado está na terceira colocação.

O rendimento médio do sul-mato-grossense cresceu 64% em quatro anos, entre 2021 e 2025, passou de R$ 2.265 para R$ 3.727, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No País, a renda média mensal é de R$ 3.406.

A redução da extrema pobreza em 60% – entre 2021 e 2024, passou de 4% para 1,6%, beneficiou mais de 70,5 mil pessoas no Estado – que é o terceiro estado melhor colocado no ranking. No Brasil a taxa, definida como renda domiciliar per capita inferior a US$ 2,15 (dólares) por dia, é de 3,5% de acordo com dados IBGE.

Outro índice que comprova o crescimento social, com emprego e renda para a população, mostra que o MS é o primeiro estado do País em mobilidade social, com 2,90%.

O Estado alcançou em 2025 o maior patamar da série recente de pessoas ocupadas, com 1,46 milhão de trabalhadores, crescimento de 4% em relação a 2024. As qualificações passam 550 mil no acumulado desde 2023, atual gestão estadual.

Emprego

Mato Grosso do Sul registrou saldos anuais positivos de empregos formais entre 2020 e 2025, segundo os dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo em 2020, marcado pela pandemia de covid-19, o Estado apresentou saldo positivo de 8.470 vínculos e encerrou o ano com estoque de 524.770 vínculos formais.

Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2025, o estoque de vínculos formais no Estado cresceu 26,70%, passando de 524.770 para 664.889. A construção apresentou o maior crescimento percentual, de 49,41%, enquanto serviços registrou o maior acréscimo absoluto, com 49.681 vínculos. Os cinco grandes grupamentos de atividades apresentaram expansão do estoque superior a 20% no período.

Mato Grosso do Sul acumulou saldo positivo de 20.456 vínculos formais, entre janeiro a agosto de 2026, alcançando estoque de 685.345. Os maiores saldos, com 8.644 e 7.392 vínculos, respectivamente, foram registrados nas áreas de serviços e construção.