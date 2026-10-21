Podcast Na Boca do Povo bomba com Soraya Thronicke e Tati Figueiredo

Sem papas na língua, senadora movimenta o episódio 69, enquanto enfermeira compartilha sua trajetória de superação e dedicação à saúde. Programa foi marcado por grande audiência, participação do público e muitos comentários nas plataformas digitais.

O episódio 69 do podcast Na Boca do Povo, exibido na terça-feira (20), foi marcado por entrevistas especiais, assuntos de interesse público e muita interação. Sob o comando do apresentador Santhiago Filho, o programa recebeu a senadora da República Soraya Thronicke e a enfermeira Tati Figueiredo, em uma edição que movimentou as plataformas digitais da Revista Boca do Povo.

Com conversas descontraídas, temas relevantes e participações especiais, o podcast bombou em audiência e comentários, despertando o interesse dos internautas. A edição contou ainda com os tradicionais quadros Momento da Beleza, com a Dra. Laura Barão, e Comportamento, com a Dra. Mary Meiry.

Soraya Thronicke: sem papas na língua

Natural de Dourados e criada em Campo Grande, a senadora Soraya Thronicke (PSB), de 53 anos, foi um dos destaques do episódio. Advogada e empresária, a parlamentar compartilhou sua trajetória profissional e política em uma conversa marcada pela espontaneidade e pelo estilo direto.

Eleita senadora por Mato Grosso do Sul em 2018, Soraya ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022.

Durante sua trajetória no Senado Federal, a parlamentar tem atuado em pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico, infraestrutura, fiscalização dos recursos públicos, empreendedorismo e combate à violência contra a mulher.

A participação da senadora deu um tom político especial ao programa, movimentando os comentários e atraindo a atenção do público para o bate-papo conduzido por Santhiago Filho.

Tati Figueiredo: dedicação, desafios e amor pela enfermagem

A segunda entrevistada da noite foi a enfermeira Tati Figueiredo, pós-graduada em Ginecologia e Obstetrícia, que compartilhou sua trajetória profissional e os desafios enfrentados na área da saúde.

Tati iniciou sua carreira no atendimento domiciliar, conhecido como home care, experiência que contribuiu para sua formação e desenvolvimento profissional.

Durante a entrevista, destacou a conquista do primeiro emprego como enfermeira e falou sobre a responsabilidade de liderar equipes, desenvolver habilidades de gestão e manter o atendimento humanizado aos pacientes.

Sua participação trouxe ao podcast uma história de dedicação, crescimento profissional e valorização da enfermagem. Instagram: @tatifigueiredoc

Interação, sorteios e audiência

Além das entrevistas, o episódio contou com os quadros Momento da Beleza, apresentado pela Dra. Laura Barão, e Comportamento, com a Dra. Mary Meiry, ampliando a diversidade de assuntos abordados.

Os tradicionais sorteios de PIX também animaram os espectadores, contribuindo para a participação e interação durante a transmissão.

Com direção de Josimar Palácio e operação técnica de Wellington Inddio, o podcast Na Boca do Povo segue conquistando espaço nas plataformas digitais, reunindo informação, entretenimento e entrevistas com personalidades de diferentes segmentos.

O programa é transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 19h30, nas plataformas digitais da Revista Boca do Povo.