Na feira, cenoura dá desconto e tomate cobra a conta

Chuvas prejudicam lavouras, derrubam preço da cenoura e elevam cotações de tomate, batata e cebola no mercado brasileiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Canva/ Creative Commoms

Chuva derruba cenoura e dispara preços de outros hortifrútis

A cenoura caiu 16% em setembro, segundo a Conab, mas não precisa comemorar antes de chegar ao caixa. As chuvas prejudicaram a qualidade das raízes, e o consumidor ganhou um desconto que não resolve a conta inteira.

Enquanto isso, o tomate disparou 48,9%, a batata subiu 32,88% e a cebola aumentou 29,31%. Pelo visto, a água que caiu na lavoura também fez chover despesas na feira.

Exportações batem recorde enquanto consumidor faz as contas

A alface ficou 15,69% mais cara, pressionada pelas perdas provocadas pelo excesso de umidade. Salada saudável continua recomendada, mas montar o prato está virando exercício de resistência financeira.

Apesar dos preços instáveis no mercado interno, o Brasil exportou 909 mil toneladas de frutas e hortaliças nos nove primeiros meses de 2026, com faturamento de US$ 1,17 bilhão. O agronegócio comemora os números, enquanto o consumidor torce para que a próxima salada não venha temperada com susto.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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