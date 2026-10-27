NIOAQUE: Prefeitura e Energisa promovem ação para cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos

A Prefeitura Municipal de Nioaque, em parceria com a Energisa, realiza entre os dias 27 e 29 de outubro a ação do Projeto Nossa Energia, com atendimento à população para cadastramento na Tarifa Social de Energia Elétrica, atualização de dados sociais e negociação de débitos relacionados à conta de luz. A iniciativa busca ampliar o acesso das famílias aos benefícios disponíveis, contribuindo para a redução das despesas com energia elétrica e para a regularização de pendências junto à concessionária.

Os atendimentos serão realizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Coronel Camisão, nº 278, no Jardim Ouro Verde, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Durante o período, os moradores poderão buscar orientações sobre os critérios para participação na Tarifa Social, verificar a situação do cadastro familiar e receber informações sobre os procedimentos necessários para ter acesso ao benefício.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é destinada às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa, incluindo requisitos relacionados à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), à renda familiar e, quando aplicável, ao recebimento de benefícios sociais. Por isso, é importante que os dados estejam atualizados e que as informações sobre a composição familiar e a renda dos integrantes sejam apresentadas corretamente durante o atendimento.

Para solicitar o cadastramento, os moradores devem apresentar documento pessoal, como RG, número do NIS e uma conta de energia elétrica. A equipe responsável poderá orientar os interessados sobre a documentação complementar eventualmente necessária e sobre a situação de cada família em relação aos critérios do benefício.

O desconto concedido depende das regras vigentes e do consumo mensal de energia elétrica. A iniciativa oferece aos moradores a oportunidade de conhecer as condições de acesso ao benefício, que pode reduzir significativamente o valor da conta de luz para as famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos.

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância da parceria entre o município e a Energisa para ampliar o acesso da população às informações e aos benefícios sociais. “Nosso compromisso é trabalhar para que os serviços e as oportunidades cheguem a quem mais precisa. Essa parceria é importante porque permite que as famílias recebam orientação, regularizem seus cadastros e tenham a oportunidade de acessar benefícios que podem contribuir para aliviar as despesas do dia a dia. Seguimos buscando iniciativas que promovam mais qualidade de vida e bem-estar para a população de Nioaque”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, também reforçou a importância de as famílias aproveitarem a oportunidade para buscar informações e verificar sua situação cadastral. “É fundamental que as famílias aproveitem essa oportunidade para buscar informações, verificar sua situação cadastral e conhecer os critérios para ter acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. A atualização dos dados é essencial para que os benefícios sejam concedidos conforme as regras do programa. Nossa equipe está à disposição para orientar a população e auxiliar nesse processo, garantindo informação e acolhimento às famílias do nosso município”, afirmou.

Além dos serviços de atendimento e das orientações sobre a Tarifa Social, o Projeto Nossa Energia contará com atividades especiais voltadas à comunidade. No dia 29 de outubro, a partir das 18h, será realizada uma sessão gratuita de cinema, com distribuição de pipoca para a população. A programação também prevê sorteios de ventiladores para clientes cadastrados na ação, conforme as condições de participação estabelecidas pela organização.

A iniciativa reforça a importância da parceria entre o poder público e a concessionária de energia na promoção de serviços, informação e oportunidades para as famílias do município. A Prefeitura de Nioaque convida a população a participar da ação e aproveitar os atendimentos oferecidos, buscando informações sobre os benefícios disponíveis e as condições para acessá-los.